ПриватБанк и финмониторинг: что будет с деньгами клиента после расторжения договора

Женщина и отделение ПриватБанка, банковская карта в руке. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Государственный ПриватБанк позволяет клиентам, которые потеряли право на обслуживание в банке, забрать остаток денег с карточных счетов. Возврат происходит через 30 дней после расторжения договора о сотрудничестве. Если не успеть вовремя — сумму переведут на аналитический балансовый счет по учету задолженности по недействующим счетам.

Об этом говорится на сайте ПриватБанка, передает Новини.LIVE.

Как получить деньги после расторжения договора в ПриватБанке

Чтобы забрать деньги, нужно:

физически прийти в любое отделение ПриватБанка;

предоставить счет из другого банка для перевода денег с заблокированной карты;

пишет заявление о переводе средств, которое предоставляет банк.

Ко всему, клиентам надо будет выполнить еще три пункта, а именно:

указать реквизиты счета открытого в другом банке на свое имя;

предоставить паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность;

предоставить документ, удостоверяющий регистрацию в Государственном реестре физических лиц — налогоплательщиков с регистрационным номером учетной карточки налогоплательщика.

Для получения денег как отмечалось ранее, банк предоставляет 30 дней, после чего переводит остаток на спецсчет. Впрочем, они никуда не исчезают: клиент может получить их по первому же требованию.

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Почему ПриватБанк может расторгнуть договор

Основанием для этого является Закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". Условия для расторжения договора содержатся в части 1 статьи 15 указанного выше закона. Самая частая причина для таких действий — подозрительные платежи.

Как рассказывали Новини.LIVE, некоторые клиенты ПриватБанка должны заменить свои карты. Если этого не сделать, то банк будет блокировать оплаты и другие финоперации. Ограничения будут применяться к клиентам как в Украине, так и за рубежом.

Еще Новини.LIVE писали о том, как изменятся тарифы в ПриватБанке. Речь идет о некоторых международных переводах, но правила отправки и получения по Украине в "Приват24", терминалах, банкоматах и отделениях останутся без изменений.