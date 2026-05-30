ПриватБанк объяснил, почему необходимо заменить карты клиентам в июне

В госфинучреждении "ПриватБанк" рассказали, какие банковские карты необходимо заменить клиентам в июне 2026 года. Такое требование нужно выполнить во избежание проблем с оплатой и другими финансовыми операциями в Украине и за рубежом.

Почему необходимо заменить карты клиентам ПриватБанка в июне

По данным банка, во время военного положения владельцам старых карт автоматически продлевается срок действия, чтобы избавить от лишних трудностей клиентов.

Как утверждают в банке, граждане, которые в дальнейшем пользуются картами, срок действия которых истек еще в начале полномасштабной войны, могут выполнять базовые финансовые операции:

рассчитываться в точках продаж через POS-терминалы;

снимать наличные средства через банкомат и терминалы;

получать средства с карт через кассы банка;

осуществлять большинство операций в "Приват24";

пополнять счета (любым способом).

В то же время, в финучреждении отметили, что некоторые финансовые операции для старых карт недоступны. В частности для:

снятия наличных средств за рубежом;

выполнения финопераций на зарубежных сервисах;

онлайн-обмена валют.

В связи с этим в банке рекомендуют перевыпустить карты в июне, чтобы не возникло проблем с доступом к сервисам. Для полноценного обслуживания по картам клиенты могут:

Оформить мгновенную Digital карту в "Приват24", с которой можно будет выполнять расчеты в торговых точках через смартфон, снимать наличные в банкоматах ПриватБанка, покупать валюту в приложении; Перевыпустить пластиковую карту в банковском отделении; Заказать доставку карты в Украине или за границу.

В частности, сервис доставки карт до конца 2026 года будет полностью бесплатным, после чего в Украине будет стоить 80 грн (с НДС).

Клиенты, у которых нет возможности лично заменить карту, могут оформить нотариальную доверенность. На основе обращения доверенного лица в банк с документами такому клиенту выдадут новую карту.

Какие виды карт потребуют замены в ПриватБанке

Клиентам необходимо заменить такие старые карты, у которых истек конечный срок действия:

Карту "Универсальная";

Карту для выплат, куда поступают пенсии, соцвыплаты и зарплаты;

Карту "Gold";

Карту Юниора;

Бизнес-карту;

Премиальную карту.

Также можно легко заказать новую карту через "Приват24". Для этого необходимо сделать несколько шагов:

в приложении в меню выбрать "Кошелек";

нажать на карту, необходимую для замены;

указать адрес доставки;

подтвердить запрос "Заказать карту".

