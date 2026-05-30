Главная Финансы Операции в ПриватБанке: какие карты требуют замены в июне

Дата публикации 30 мая 2026 07:01
ПриватБанк объяснил, почему необходимо заменить карты клиентам в июне
Банковское отделение, карта. Фото: Новини.LIVE, ПриватБанк. Коллаж: Новини.LIVE

В госфинучреждении "ПриватБанк" рассказали, какие банковские карты необходимо заменить клиентам в июне 2026 года. Такое требование нужно выполнить во избежание проблем с оплатой и другими финансовыми операциями в Украине и за рубежом.

О том, какие карты доступны для замены, рассказывают Новини.LIVE.

Почему необходимо заменить карты клиентам ПриватБанка в июне

По данным банка, во время военного положения владельцам старых карт автоматически продлевается срок действия, чтобы избавить от лишних трудностей клиентов.

Как утверждают в банке, граждане, которые в дальнейшем пользуются картами, срок действия которых истек еще в начале полномасштабной войны, могут выполнять базовые финансовые операции:

  • рассчитываться в точках продаж через POS-терминалы;
  • снимать наличные средства через банкомат и терминалы;
  • получать средства с карт через кассы банка;
  • осуществлять большинство операций в "Приват24";
  • пополнять счета (любым способом).

В то же время, в финучреждении отметили, что некоторые финансовые операции для старых карт недоступны. В частности для:

  • снятия наличных средств за рубежом;
  • выполнения финопераций на зарубежных сервисах;
  • онлайн-обмена валют.

В связи с этим в банке рекомендуют перевыпустить карты в июне, чтобы не возникло проблем с доступом к сервисам. Для полноценного обслуживания по картам клиенты могут:

  1. Оформить мгновенную Digital карту в "Приват24", с которой можно будет выполнять расчеты в торговых точках через смартфон, снимать наличные в банкоматах ПриватБанка, покупать валюту в приложении;
  2. Перевыпустить пластиковую карту в банковском отделении;
  3. Заказать доставку карты в Украине или за границу.

В частности, сервис доставки карт до конца 2026 года будет полностью бесплатным, после чего в Украине будет стоить 80 грн (с НДС).

Клиенты, у которых нет возможности лично заменить карту, могут оформить нотариальную доверенность. На основе обращения доверенного лица в банк с документами такому клиенту выдадут новую карту.

Какие виды карт потребуют замены в ПриватБанке

Клиентам необходимо заменить такие старые карты, у которых истек конечный срок действия:

  • Карту "Универсальная";
  • Карту для выплат, куда поступают пенсии, соцвыплаты и зарплаты;
  • Карту "Gold";
  • Карту Юниора;
  • Бизнес-карту;
  • Премиальную карту.

Также можно легко заказать новую карту через "Приват24". Для этого необходимо сделать несколько шагов:

  • в приложении в меню выбрать "Кошелек";
  • нажать на карту, необходимую для замены;
  • указать адрес доставки;
  • подтвердить запрос "Заказать карту".

Ранее Новини.LIVE рассказывали, какие есть варианты подключения Google Play в "Приват24". Благодаря ему клиенты могут покупать цифровой контент и сервисы в официальном магазине. Однако есть важный нюанс — как правило, Google Play при настройке устанавливает валюту той страны, в которой была выпущена SIM-карта, изменить ее будет уже невозможно.

Еще Новини.LIVE писали, какие в июне ожидаются изменения в тарифах государственного ПриватБанка. Они коснутся некоторых международных денежных переводов. Однако правила отправки и получения по Украине в "Приват24", терминалах, банкоматах и отделениях не претерпят изменений.

Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Ксения Симонова
