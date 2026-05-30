ПриватБанк объяснил, почему необходимо заменить карты клиентам в июне

Операции в ПриватБанке: какие карты требуют замены в июне
В госфинучреждении "ПриватБанк" рассказали, какие банковские карты необходимо заменить клиентам в июне 2026 года. Такое требование нужно выполнить во избежание проблем с оплатой и другими финансовыми операциями в Украине и за рубежом.
О том, какие карты доступны для замены, рассказывают Новини.LIVE.
Почему необходимо заменить карты клиентам ПриватБанка в июне
По данным банка, во время военного положения владельцам старых карт автоматически продлевается срок действия, чтобы избавить от лишних трудностей клиентов.
Как утверждают в банке, граждане, которые в дальнейшем пользуются картами, срок действия которых истек еще в начале полномасштабной войны, могут выполнять базовые финансовые операции:
- рассчитываться в точках продаж через POS-терминалы;
- снимать наличные средства через банкомат и терминалы;
- получать средства с карт через кассы банка;
- осуществлять большинство операций в "Приват24";
- пополнять счета (любым способом).
В то же время, в финучреждении отметили, что некоторые финансовые операции для старых карт недоступны. В частности для:
- снятия наличных средств за рубежом;
- выполнения финопераций на зарубежных сервисах;
- онлайн-обмена валют.
В связи с этим в банке рекомендуют перевыпустить карты в июне, чтобы не возникло проблем с доступом к сервисам. Для полноценного обслуживания по картам клиенты могут:
- Оформить мгновенную Digital карту в "Приват24", с которой можно будет выполнять расчеты в торговых точках через смартфон, снимать наличные в банкоматах ПриватБанка, покупать валюту в приложении;
- Перевыпустить пластиковую карту в банковском отделении;
- Заказать доставку карты в Украине или за границу.
В частности, сервис доставки карт до конца 2026 года будет полностью бесплатным, после чего в Украине будет стоить 80 грн (с НДС).
Клиенты, у которых нет возможности лично заменить карту, могут оформить нотариальную доверенность. На основе обращения доверенного лица в банк с документами такому клиенту выдадут новую карту.
Какие виды карт потребуют замены в ПриватБанке
Клиентам необходимо заменить такие старые карты, у которых истек конечный срок действия:
- Карту "Универсальная";
- Карту для выплат, куда поступают пенсии, соцвыплаты и зарплаты;
- Карту "Gold";
- Карту Юниора;
- Бизнес-карту;
- Премиальную карту.
Также можно легко заказать новую карту через "Приват24". Для этого необходимо сделать несколько шагов:
- в приложении в меню выбрать "Кошелек";
- нажать на карту, необходимую для замены;
- указать адрес доставки;
- подтвердить запрос "Заказать карту".
Ранее Новини.LIVE рассказывали, какие есть варианты подключения Google Play в "Приват24". Благодаря ему клиенты могут покупать цифровой контент и сервисы в официальном магазине. Однако есть важный нюанс — как правило, Google Play при настройке устанавливает валюту той страны, в которой была выпущена SIM-карта, изменить ее будет уже невозможно.
Еще Новини.LIVE писали, какие в июне ожидаются изменения в тарифах государственного ПриватБанка. Они коснутся некоторых международных денежных переводов. Однако правила отправки и получения по Украине в "Приват24", терминалах, банкоматах и отделениях не претерпят изменений.