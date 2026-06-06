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Главная Финансы Пополнение мобильного: какую комиссию взимает ПриватБанк в июне

Пополнение мобильного: какую комиссию взимает ПриватБанк в июне

Ua ru
Дата публикации 6 июня 2026 07:01
Тарифы ПриватБанка: сколько придется заплатить за пополнение мобильного в июне 2026 года
Человек держит в руке телефон с открытым приложением Приват24. Фото: Новини.LIVE

Пополнение мобильного счета в приложении или терминале ПриватБанка давно стало привычной ежедневной операцией для миллионов украинцев. Однако не все знают, что в зависимости от способа оплаты зачисление средств может сопровождаться дополнительной комиссией.

Новини.LIVE рассказывают, какую комиссию за пополнение мобильного придется заплатить в июне.

Как пополнить мобильный через ПриватБанк

Финансовое учреждение предлагает несколько вариантов для перевода средств мобильному оператору. Как говорится на сайте ПриватБанка, сделать это можно через:

  1. Приложение Приват24 (выберите карту, введите номер телефона или выберите из контактов и укажите сумму пополнения).
  2. Терминал самообслуживания ПриватБанка или ATM-Recycler (откройте меню "Пополнить мобильный" на главном экране, введите номер телефона и внесите необходимую сумму).
  3. Банкомат (нажмите "Пополнить мобильный", вставьте карту, введите ПИН-код и номер телефона, укажите сумму пополнения).
  4. SMS-банкинг (со своего финансового номера отправьте SMS на номер 10060 с текстом PAYxxx+ХХХХХ, где "ххх" — сумма пополнения, а "ХХХХ" — последние 4 цифры номера карты, с которой вы хотите пополнить счет).
  5. По номеру 3700 (в голосовом меню перейдите в раздел "Платежи — Пополнить мобильный", следуйте подсказкам аудиоассистента).
  6. Telegram-бот PrivatBankBot (нажмите "Начать" затем "Пополнить", отправьте номер телефона, укажите сумму пополнения, завершите оплату).

Стоит отметить, что максимальная сумма при пополнении мобильного телефона через PrivatBankBot составляет 3 000 грн.

Какая комиссия в ПриватБанке

За пополнение мобильного, независимо от суммы транзакции, ПриватБанк взимает фиксированную комиссию — 4 грн.

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При оплате с карт других банков в АТМ, ATM-Recycler, ТСО придется отдать еще 1% от суммы.

Дополнительная комиссия за пополнение мобильного кредитными средствами не предусмотрена.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, какие карты надо заменить клиентам ПриватБанка в июне. Игнорировать это требование не стоит. Иначе не избежать проблем с оплатой и другими финансовыми операциями в Украине и за рубежом.

Также Новини.LIVE писали, что для украинцев, которые получают пенсию через ПриватБанк, изменятся тарифы. Начиная с 1 июня банк отменил льготные условия на операции по международным переводам. Комиссия вернулась к прежнему уровню.

ПриватБанк комисия мобильная связь
Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Автор:
Виктория Илюхина
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