ПриватБанк і фінмоніторинг: що буде з грошима клієнта після розірвання договору

Жінка і відділення ПриватБанку, банківська картка в руці. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Державний ПриватБанк дозволяє клієнтам, які втратили право на обслуговування в банку, забрати залишок грошей з карткових рахунків. Повернення відбувається через 30 днів після розірвання договору про співпрацю. Якщо не вкластися у цей термін — суму перекажуть на аналітичний балансовий рахунок з обліку заборгованості за недіючими рахунками.

Про це йдеться на сайті ПриватБанку, передає Новини.LIVE.

Як отрмати гроші після розірвання договору у ПриватБанку

Що забрати гроші, потрібно:

фізично прийти у будь-яке відділення ПриватБанку;

надати рахунок з іншого банку для переказу грошей із заблокованої картки;

написати заяву про переказ коштів, яку надає банк.

До всього клієнтам треба буде виконати ще три пункти, а саме:

вказати реквізити рахунку відкритого в іншому банку на своє ім’я;

надати паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу;

надати документ, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків з реєстраційним номером облікової картки платника податків.

Для отримання грошей як зазначалося раніше, банк надає 30 днів, після чого переводить залишок на спецрахунок. Втім, вони нікуди не зникають: клієнт може отримати їх за першою ж вимогою.

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Чому ПриватБанк може розірвати договір

Підставою для цього є Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення". Умови для розірвання договору містяться у частині 1 статті 15 вказаного вище закону. Найчастіша причина для таких дій — підозрілі платежі.

Як розповідали Новини.LIVE, деякі клієнти ПриватБанку мають замінити свої картки. Якщо цього не зробити, то банк блокуватиме оплати та інші фіноперації. Обмеження застосовуватимуть до клієнтів як в Україні, так і за кордоном.

Ще Новини.LIVE писали про те, як зміняться тарифи у ПриватБанку. Йдеться про деякі міжнародні перекази. Але правила відправлення та отримання по Україні у "Приват24", терміналах, банкоматах та відділеннях залишаться без змін.