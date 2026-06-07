ПриватБанк і фінмоніторинг: що буде з грошима клієнта після розірвання договору

ПриватБанк розірвав договір: що буде з грошима на рахунку
Державний ПриватБанк дозволяє клієнтам, які втратили право на обслуговування в банку, забрати залишок грошей з карткових рахунків. Повернення відбувається через 30 днів після розірвання договору про співпрацю. Якщо не вкластися у цей термін — суму перекажуть на аналітичний балансовий рахунок з обліку заборгованості за недіючими рахунками.
Про це йдеться на сайті ПриватБанку, передає Новини.LIVE.
Як отрмати гроші після розірвання договору у ПриватБанку
Що забрати гроші, потрібно:
- фізично прийти у будь-яке відділення ПриватБанку;
- надати рахунок з іншого банку для переказу грошей із заблокованої картки;
- написати заяву про переказ коштів, яку надає банк.
До всього клієнтам треба буде виконати ще три пункти, а саме:
- вказати реквізити рахунку відкритого в іншому банку на своє ім’я;
- надати паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу;
- надати документ, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків з реєстраційним номером облікової картки платника податків.
Для отримання грошей як зазначалося раніше, банк надає 30 днів, після чого переводить залишок на спецрахунок. Втім, вони нікуди не зникають: клієнт може отримати їх за першою ж вимогою.
Чому ПриватБанк може розірвати договір
Підставою для цього є Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення". Умови для розірвання договору містяться у частині 1 статті 15 вказаного вище закону. Найчастіша причина для таких дій — підозрілі платежі.
Як розповідали Новини.LIVE, деякі клієнти ПриватБанку мають замінити свої картки. Якщо цього не зробити, то банк блокуватиме оплати та інші фіноперації. Обмеження застосовуватимуть до клієнтів як в Україні, так і за кордоном.
Ще Новини.LIVE писали про те, як зміняться тарифи у ПриватБанку. Йдеться про деякі міжнародні перекази. Але правила відправлення та отримання по Україні у "Приват24", терміналах, банкоматах та відділеннях залишаться без змін.