ПриватБанк перевіряє рахунки українців: через що можуть припинити обслуговування

Жінка проходить повз відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE

Банківський рахунок можуть перевірити, якщо операції клієнта потребують додаткового підтвердження. ПриватБанк у таких випадках може запросити документи про походження коштів або пояснення щодо платежів. За певних обставин це може призвести до припинення обслуговування.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на ПриватБанк.

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Чому банк може перевірити рахунок

Фінансовий моніторинг є обов'язковою процедурою для банків. Під час нього аналізують операції клієнта, їхню відповідність інформації про його діяльність та за потреби можуть попросити підтвердити походження коштів.

Сам факт такого запиту не означає, що клієнт порушив закон або банк планує заблокувати рахунок. Якщо людина може пояснити походження грошей і надати необхідні документи, перевірка може завершитися без припинення обслуговування.

Через що ПриватБанк може припинити обслуговування

Банк може відмовитися від підтримання ділових відносин, зокрема якщо клієнт не надає необхідні документи чи інформацію, не проходить належну перевірку або для банку виникає неприйнятно високий рівень ризику.

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Підставою також можуть стати підозрілі операції, недостовірні або неактуальні дані клієнта, зокрема інформація про податкове резидентство.

Водночас сама по собі велика сума переказу не означає автоматичного припинення обслуговування. Важливо, щоб клієнт міг пояснити економічний зміст операції та за потреби підтвердити джерело коштів.

Які документи можуть попросити

Залежно від ситуації банк може попросити підтвердити, звідки надійшли гроші. Це можуть бути документи про заробітну плату, доходи від підприємницької діяльності, продаж нерухомості чи іншого майна, отримання спадщини, подарунок та інші законні джерела доходу.

Тому документи, які підтверджують походження значних коштів, варто зберігати, особливо якщо людина планує великі перекази або покупки.

Що робити, якщо банк запросив інформацію

Ігнорувати запит не варто. Клієнту потрібно надати запитані документи та пояснення у встановлений банком спосіб.

Якщо походження коштів підтверджене, а дані клієнта актуальні, це допомагає пройти перевірку без зайвих проблем. Водночас остаточне рішення банк ухвалює з урахуванням результатів фінансового моніторингу та оцінки ризику.

Чому ця тема стала актуальною

4 жовтня 2026 року з'явилася історія клієнта ПриватБанку, який заявив, що пройшов фінансовий моніторинг та надав документи про походження коштів, однак через кілька днів отримав повідомлення про припинення обслуговування.

Це окремий випадок клієнта і він не означає, що банк припинятиме обслуговування всіх людей, які отримують подібні запити.

Що буде з грошима на рахунку

Припинення ділових відносин не означає, що кошти клієнта автоматично зникають. Повернення залишку коштів здійснюється відповідно до законодавства та процедур банку.

Тому якщо ПриватБанк повідомив про припинення обслуговування, клієнту варто уважно ознайомитися з повідомленням банку та виконати зазначені в ньому дії щодо залишку коштів.

Що варто зробити власникам рахунків

Щоб не виникало проблем під час фінансового моніторингу, клієнтам варто:

підтримувати актуальними персональні дані в банку;

не ігнорувати запити щодо документів;

зберігати підтвердження походження значних сум;

заздалегідь підготувати документи на випадок великого переказу;

чітко пояснювати призначення та походження коштів.

Таким чином, запит ПриватБанку про документи сам по собі не означає блокування рахунку.

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Також Новини.LIVE писали, що ПриватБанк може вимагати особистої ідентифікації від клієнтів, які перебувають за кордоном. Зокрема, така ситуація може виникнути, якщо рахунок відкривали за нотаріальною довіреністю. Без завершення необхідної перевірки клієнт може не отримати доступ до коштів на рахунку.