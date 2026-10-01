ПриватБанк может блокировать счета клиентам за границей: причины и как действовать

Прохожие возле ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году государственное финансовое учреждение "ПриватБанк" может потребовать личной идентификации от клиентов, находящихся за рубежом. Такое может произойти, если счет был открыт на основании генеральной нотариальной доверенности. Украинцам объяснили, почему могут возникать подобные ситуации и как нужно действовать.

Об этом пишет издание Новини.LIVE со ссылкой на портал Минфин, где клиенты оставляют отзывы о работе банков.

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Приватбанк требует личной идентификации клиентов

Как рассказал клиент Приватбанка, находящийся за пределами страны, его счет открыла жена на основании генеральной нотариальной доверенности. На него поступили средства, однако доступа к ним нет, поскольку банк требует его личной идентификации как клиента.

Он пояснил, что является резидентом Украины, однако лично явиться в банковское отделение не может. Других вариантов в финучреждении не предложили, даже после уточнения на горячей линии.

Гражданин настаивает на применении дистанционной процедуры, ссылаясь на закон № 361-IX и положение № 65 Национального банка Украины (НБУ).

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"…в соответствии с Законом № 361-IX и Положением НБУ № 65 идентификация клиента прямо допускает дистанционные способы — квалифицированную электронную подпись (КЭП), систему BankID НБУ или видеоверификацию. У меня есть подтвержденный BankID НБУ через monobank, которым я готов воспользоваться для прохождения идентификации в ПриватБанке", — говорится в сообщении клиента.

Правомерно ли требование ПриватБанка

В ПриватБанке не предоставили объяснений на вопрос, почему на клиента за рубежом не распространяется право пройти идентификацию в дистанционном режиме.

В то же время юристы отмечают, что нормы законодательства допускают возможность дистанционной идентификации и верификации граждан. Однако это не означает, что клиент может самостоятельно выбрать способ проведения такой процедуры.

По словам экспертов, финансовое учреждение определяет процедуры надлежащей проверки с учетом требований Нацбанка, рисков и возможности достоверного подтверждения личности, поэтому само наличие квалифицированной электронной подписи или BankID не делает требование явиться в отделение противоправным.

В то же время в таком случае клиент может потребовать от банка конкретного объяснения, почему онлайн-идентификация невозможна.

Юристы считают, что в данном случае ключевым моментом является то, что счет открывался представителем клиента, а не им лично.

"Пункт 64 Инструкции НБУ № 162 от 29 июля 2022 года предусматривает, что владелец текущего счета, открытого по доверенности, при первом обращении для пользования им должен предъявить документ, удостоверяющий личность, а резидент — также документ с РНОКПП. То есть проверка личности супруги как представителя не заменяет выполнения установленных требований самим владельцем счета", — говорится в пояснении.

Эксперты рекомендуют проверить саму доверенность, ведь право на открытие счета и право распоряжаться деньгами на нем — это не одно и то же.

Если супруга уполномочена осуществлять переводы, то необходимо уточнить возможность проведения соответствующей финансовой операции через нее.

Кроме того, факт поступления средств на счет не означает предоставления разрешения на их использование без завершения процедуры идентификации.

Как действовать при отказе в онлайн-верификации в ПриватБанке

Закон о финансовом мониторинге предусматривает право банка отказать в обслуживании или совершении операции, если идентификация/верификация клиента невозможна или не представлены необходимые документы.

Специалисты уточнили, что сама по себе отправка документа с квалифицированной электронной подписью не всегда означает полноценное завершение процедуры верификации.

В банке могут проводить проверку действительности и подлинности документации, уточнять анкетную информацию, требовать качественное видео и устранять несоответствия. Если соблюсти эти требования удаленно невозможно, то финучреждение может отказать.

Юристы в таких условиях рекомендуют клиентам письменно обратиться в ПриватБанк с просьбой уточнить доступную процедуру онлайн-идентификации и условия ее прохождения, а в случае отказа — объяснить причины; если вопрос не будет решен, можно обратиться в НБУ, а при необходимости — в суд.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что с 1 октября в государственном финансовом учреждении "ПриватБанк" вступят в силу новые правила обслуживания для некоторых клиентов. Банк повысит уровень минимальных расходов, дающих право на бесплатный доступ к различным сервисам. Это касается карт международной платежной системы Visa.

Еще Новини.LIVE писали о том, что в октябре в ПриватБанке можно будет получить дополнительно 150 грн. Такая сумма может поступить владельцам трех видов банковских карт. Речь идет о вознаграждении за рекомендацию некоторых продуктов банка друзьям.