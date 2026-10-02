ПриватБанк выплачивает госпомощь: как открыть карту и получить 5 000 грн

Мобильное приложение ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE

В государственном финансовом учреждении "ПриватБанк" можно получить единовременную денежную помощь в размере 5 000 грн в рамках программы поддержки семей, инициированной президентом Украины. Для оформления выплат на детей необходимо открыть карту со специальным режимом использования.

Об этом сообщает издание Новини.LIVE со ссылкой на информацию банка.

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Что клиентам ПриватБанка нужно знать о помощи 5 000 грн

Речь идет о реализации программы, предусматривающей предоставление семьям единовременной денежной помощи на каждого первоклассника. Соответствующие выплаты могут предоставляться на каждого такого ребенка в семье. Срок подачи заявки на "Пакет школьника" — до 1 ноября 2026 года.

Данная инициатива банка призвана помочь покрыть расходы на покупку необходимых ученику школьных принадлежностей, книг, детской одежды и обуви, прежде всего отечественных производителей, для удовлетворения базовых потребностей в процессе обучения.

Получить помощь могут родители или другие законные представители учащихся. Право на оформление предоставляется только одному из родителей или законному представителю ребенка.

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Как открыть карту и получить выплаты в ПриватБанке

Оформить помощь можно онлайн через приложение "Дія" или, обратившись в Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Для этого необходимо открыть "Дія.Карту".

В частности, через ПриватБанк оформить ее можно с помощью онлайн-сервисов. Для этого необходимо выполнить следующие шаги:

Обновить или установить приложение "Приват24"; Открыть "Дія.Картку"/обновить карту "єПідтримка" на "Дія.Картку" (меню "Все счета", "Добавить", "Дія.Картка"); Подключить необходимую программу (выплату для школьника) к "Дія.Карте"; Перейти в приложение "Дія"; Подать заявку на получение выплат в соответствующей государственной программе; Выбрать "Дія.Карту" от ПриватБанка для зачисления средств.

Какие необходимы документы и другие нюансы

Если у гражданина еще нет "Дії" или в приложении отсутствует ID-карта или загранпаспорт, то рекомендуется подать запрос в ПФУ, предоставив следующие документы:

паспорт/другой документ, удостоверяющий личность;

идентификационный код;

документы, подтверждающие полномочия законного представителя.

В случае утверждения права на пособие его зачислят на "Дія.Картку" или на карту, оформленную по заявлению в сервисный центр фонда.

Средства можно будет использовать для покупок как в офлайн-, так и в онлайн-магазинах, однако оплата может осуществляться исключительно в безналичной форме.

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