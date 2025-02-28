ПриватБанк предлагает сниженные тарифы на переводы — что нужно знать

Мобильное приложение Приват24. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Государственное финучреждение "ПриватБанк" продлило действие льготных тарифов на международные переводы до конца мая 2025 года. Речь идет о сниженной вдвое цене за осуществление международных переводов на зарубежные карты по всему миру, которую ранее ввели на зимние праздники.

Об этом информирует пресс-центр банка в Telegram.

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Продление льготных тарифов на переводы в ПриватБанке

"ПриватБанк продлевает льготные тарифы на международные переводы до конца мая", — говорится в сообщении.

Как отмечается, банк в дальнейшем обеспечивает доступность современных цифровых сервисов и услуг для украинцев во всем мире.

По словам члена правления банка по вопросам розничного бизнеса Дмитрия Мусиенко, до 15 мая текущего года тарифы на международные переводы в мобильном приложении "Приват24" с валютных карт ПриватБанка на зарубежные карты так же будут снижены вдвое до 1% (не менее 50 грн) вместо 2% (не менее 50 грн).

Объявление. Источник: ПриватБанк

Как правильно осуществить международный перевод в ПриватБанке

В банке объяснили, как правильно осуществить перевод в ПриватБанке на зарубежные карты. Это можно сделать:

через мобильное приложение;

через веб-версию "Приват24".

Далее необходимо:

найти в меню "Перевод на карту";

выбрать из шаблона, внести данные зарубежной карты;

указать необходимую сумму перевода;

подтвердить финансовую операцию.

"Отправить зарубежный перевод возможно только с валютной карты ПриватБанка в долларах США или Евро", — пояснил представитель банка.

Также клиентам доступна возможность открытия цифровой валютной карты дистанционно в приложении, и осуществления мгновенной покупки валюты онлайн, добавили в финучреждении.

Напомним, ПриватБанк планирует сделать платной услугу по доставке карт по стране и за рубежом. В Украине фиксированная цена составит 80 грн с 1 января 2026 года.

Также мы писали, что некоторые клиенты ПриватБанка имеют проблемы с получением новых карт. В банке утверждают, что украинцы могут пользоваться старыми картами, ведь срок действия продлили до конца военного положения.