ПриватБанк ввел жесткие ограничения на кредитные лимиты: кого лишили доступа

Государственный ПриватБанк наделен правом самостоятельно определять уровень кредитного лимита по картам для своих клиентов. Для некоторых категорий граждан, в частности военнослужащих, они могут быть минимальными по ряду причин, которые система определяет для всех автоматически.

Проблема низких кредитных лимитов в ПриватБанке

Как рассказал один из военных клиентов, после обращения в банковское учреждение для открытия карты с кредитным лимитом он получил доступ к сумме в 500 грн.

Он отметил, что, учитывая важность профессии, банк открывает низкие кредитные лимиты для военных.

"Вчера 18.05.2026 в городе Шепетовка в ПриватБанке, решив открыть карту Универсальная, поскольку нуждался в небольшом кредите. Но они мне ее открыли, но с лимитом 500 гривен!... Мы военные рискуем всем, а вы так к нам относитесь!", — говорится в обращении.

От чего зависит кредитный лимит в ПриватБанке

По информации Государственного банка, уровень доступного кредитного лимита определяется для каждого клиента на индивидуальной основе. Право на него возникает по совокупности ряда факторов, который является стандартным для всех. В частности, суммы, которыми клиенты смогут воспользоваться, зависят от:

кредитной истории в разных банках;

уровня доходов;

социального статуса;

имеющихся кредитов в ПриватБанке и других финучреждениях.

Согласно правилам, если кредитка оформляется в первый раз, то финучреждение дает поначалу малый либо нулевой лимит.

Также кредитный лимит автоматически могут сократить до нуля, если клиент достиг 70-летия и есть сомнения в способности расчета перед банком.

В то же время граждане могут получить более высокий кредитный лимит, если придерживаются нескольких рекомендаций. Прежде всего, необходимо иметь более высокий доход. Его размер может значительно увеличить шансы на большие суммы кредитного лимита.

При этом немаловажное значение имеет также стабильность доходов. В частности, банк в большинстве своем отказывает студентам без постоянного места работы.

В то же время, если, по мнению банка, доходы позволяют, клиенты могут сами управлять разрешенной суммой в приложении "Приват24". Для этого в меню нужно выполнить следующие действия:

зайти в раздел "Изменить" у надписи кредитный лимит;

указать номер телефона;

указать ожидаемую сумму;

внести личные данные;

нажать "Продолжить".

