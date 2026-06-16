У ПриватБанку просять клієнтів змінити фінансовий номер телефону: які причини

Банківське відділення, телефон. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У державній фінустанові "ПриватБанк" деяким клієнтам рекомендують змінити поточний фінансовий номер телефону, до якого привʼязано рахунок. Така вимога стосується тільки окремих ситуацій, коли відновити доступ до мобільного застосунку та веббанкінгу неможливо.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію порталу Мінфін.

Коли потрібно змінити номер телефону в ПриватБанку

Як випливає з повідомлення, громадянка втратила можливість входу до застосунку "Приват24". Причиною блокування система назвала наявність "критичної помилки". У разі введення чинного номера запит відхилявся, а клієнтці задля безпеки фінансових операцій рекомендували підтвердження номера телефону в банкоматі, в терміналі самообслуговування або у відділенні. Однак навіть після виконання відповідного прохання система не зняла заборону на доступ.

Жінка зазначила, що банк на звернення щодо вирішення системної помилки досі не поновив доступ, попри виконання усіх умов.

​"Усі умови банку я повністю виконала: особисто зверталася до відділення, робила спроби авторизації через банкомати та термінали самообслуговування. Проте співробітники на місцях допомогти не можуть і лише зафіксували технічний запит до Головного офісу за номером №16028774. ​Наразі цей запит просто ігнорується", — йдеться у зверненні.

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Клієнтка зауважила, що через відповідну ситуацію повністю втратила доступ до власних рахунків, не має можливості переглядати баланс, здійснювати оплату комунальних послуг та вносити обов’язкові платежі за кредитами.

За неможливості усунення технічного збою у програмному забезпеченні менеджери рекомендують тільки єдиний вихід — змінити чинний фінансовий номер телефону.

Як правильно змінити номер для доступу у "Приват24"

За даними банку, клієнтам як в Україні, так і за кордоном, надається право переходу на новий номер фінансового телефону. Щоб оновити номер, необхідно зателефонувати до оператора:

3700 — для дзвінків в Україні;

+38-073-716-11-31 — для звернення з-за кордону.

Під час розмови представник банку допоможе змінити номер телефону на актуальний. Окрім того, владнати оновлення даних можна в банківському чаті.

Клієнти повинні підготувати паспорт громадянина для ідентифікації особи та продемострувати під час спілкування з оператором.

Також це можна зробити самостійно у застосунку "Приват24". Для цього треба вказати PIN-код від карти та виконати такі дії:

у застосунку у меню перейти у розділ "Безпека";

натиснути на пункт "Зміна логіна";

перейти "Далі";

ввести PIN-код від картки;

зазначити новий номер телефону;

вказати код з SMS-повідомлення.

Новий номер оновиться одразу з черговим входом у "Приват24".

Ще Новини.LIVE розповідали, що у червні клієнти ПриватБанку платять більше за деякі послуги. Йдеться про сервіс зняття готівки в банкоматах інших банків. Раніше за цю послугу стягували 1% від суми операції, а нині вартість зросла до 1,5%. Зміни не торкнулися пенсійних карток.

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