Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Как получить электронную подпись через ПриватБанк — инструкция

Как получить электронную подпись через ПриватБанк — инструкция

Ua ru
Дата публикации 29 августа 2025 07:01
ПриватБанк и электронная цифровая подпись — что стоит знать предпринимателям
Человек сидит за компьютером. Фото: Unsplash

Государственный ПриватБанк предоставляет украинцам, которые ведут бизнес, очень важный инструмент — электронную цифровую подпись (ЭЦП). Благодаря этому упрощаются ряд процедур.

Как получить электронную подпись от ПриватБанка

Для этого, как говорится на сайте финучреждения, нужно:

Реклама
Читайте также:
  • выполнить авторизацию в приложении "Приват24";
  • открыть меню "Сервисы" и выбрать "Бизнес", а затем "Электронная цифровая подпись для физических лиц";
  • подтвердите, что все данные написаны правильно;
  • придумайте и подтвердите пароль;
  • вам придет SMS, в котором будет код подтверждения. Его нужно будет вписать в соответствующее поле;
  • подтвердите согласие на обработку персональных данных и нажмите "Далее";
  • После этого электронная подпись автоматически загрузится на ваш компьютер.

Для чего нужна электронная подпись

Электронная цифровая подпись (ЭЦП) — это надежное средство для ведения дел. Электронная подпись есть двух видов:

  • обычная;
  • усиленная.

Последней пользуются в органах власти, самоуправления, государственные предприятия и тому подобное.

ЭЦП может понадобиться для всех онлайн-сервисов, где предоставляют государственные услуги, например:

  • для уплаты налогов онлайн;
  • для ведения отчетности онлайн;
  • для получения справок онлайн;
  • для ведения дел;
  • для подписания документов онлайн и тому подобное.

Итак, с помощью ЭЦП будет проще подписывать документы. Также этот инструмент обеспечит скорость и безопасность во всех ваших операциях.

Ранее мы рассказывали, что через терминалы самообслуживания ПриватБанка можно пополнять банковские счета разной валютой. Известно, какие деньги принимают. Узнавайте также, какие скидки на школьные товары предоставляет ПриватБанк.

ПриватБанк банки бизнес банк цифровая подпись
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации