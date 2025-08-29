ПриватБанк и электронная цифровая подпись — что стоит знать предпринимателям

Человек сидит за компьютером. Фото: Unsplash

Государственный ПриватБанк предоставляет украинцам, которые ведут бизнес, очень важный инструмент — электронную цифровую подпись (ЭЦП). Благодаря этому упрощаются ряд процедур.

Как получить электронную подпись от ПриватБанка

Для этого, как говорится на сайте финучреждения, нужно:

Реклама

Читайте также:

выполнить авторизацию в приложении "Приват24";

открыть меню "Сервисы" и выбрать "Бизнес", а затем "Электронная цифровая подпись для физических лиц";

подтвердите, что все данные написаны правильно;

придумайте и подтвердите пароль;

вам придет SMS, в котором будет код подтверждения. Его нужно будет вписать в соответствующее поле;

подтвердите согласие на обработку персональных данных и нажмите "Далее";

После этого электронная подпись автоматически загрузится на ваш компьютер.

Для чего нужна электронная подпись

Электронная цифровая подпись (ЭЦП) — это надежное средство для ведения дел. Электронная подпись есть двух видов:

обычная;

усиленная.

Последней пользуются в органах власти, самоуправления, государственные предприятия и тому подобное.

ЭЦП может понадобиться для всех онлайн-сервисов, где предоставляют государственные услуги, например:

для уплаты налогов онлайн;

для ведения отчетности онлайн;

для получения справок онлайн;

для ведения дел;

для подписания документов онлайн и тому подобное.

Итак, с помощью ЭЦП будет проще подписывать документы. Также этот инструмент обеспечит скорость и безопасность во всех ваших операциях.

Ранее мы рассказывали, что через терминалы самообслуживания ПриватБанка можно пополнять банковские счета разной валютой. Известно, какие деньги принимают. Узнавайте также, какие скидки на школьные товары предоставляет ПриватБанк.