Мошенническая угроза для счета в ПриватБанке — как блокировать карту

Человек держит карту в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В государственном "ПриватБанке" рассказали, как действовать в случае появления угрозы для счета из-за потери карты или смартфона, доступа посторонних лиц к персональной информации. В финучреждении уточнили важные детали, которые необходимо сделать в таких случаях.

Об этом говорится в информации на официальном портале банка.

Реклама

Читайте также:

Блокировка карты ПриватБанка в случае угрозы для счета

Как отмечают в банке, в случае кражи или потери карты прежде всего необходимо немедленно осуществить ее блокировку. Это — обязательное требование во избежание несанкционированного доступа к средствам.

В банке предусмотрено несколько способов блокировки для предотвращения мошеннических операций. Сделать это можно:

В приложении "Приват24": перейдя в меню в раздел "Мои счета", нажав пункт "Блокировка/Разблокировка карт". Через мобильное приложение "SMS-банкинг" или по командам SMS-банкинга. Через клиентскую поддержку по короткому номеру 3700 (с мобильных телефонов — бесплатно), за рубежом, заблокировать карту можно по телефону: +38 073 716 11 31. В банкомате ПриватБанка: зайдя в меню "Операции с картой", выбрав раздел "Дополнительные услуги", нажав пункт "Заблокировать/Разблокировать карту". Обратившись в любое отделение ПриватБанка. Такой вариант может занять больше времени по сравнению с блокировкой другими способами, однако даст гарантию, что карта действительно заблокирована.

Другие действия для безопасности средств счета

В случае потери или кражи вместе с картой документов, смартфона — также стоит заблокировать сим-карты у мобильного оператора. Речь идет о финансовом номере телефона, который привязан к карте.

Если угроза миновала и карта нашлась, то в приложении есть возможность самостоятельного разблокирования карты.



Ранее мы писали, как вернуть доступ к деньгам, если ПриватБанк самовольно заблокировал карту. Соответствующая проблема может возникнуть по ряду причин, однако, известно, как действовать в такой ситуации.

Также мы рассказывали, что клиенты ПриватБанка могут терять средства при обмене валюты в банкоматах. В финучреждении объяснили, сколько необходимо ждать возврата заблокированных банком денег.