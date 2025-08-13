Видео
Главная Финансы Клиент ПриватБанка потерял 1 тыс. долларов — что произошло

Клиент ПриватБанка потерял 1 тыс. долларов — что произошло

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2025 07:01
Операции с валютой в ПриватБанке — клиент остался без 1 тыс. долларов
Человек держит деньги и карту возле терминала. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Клиент государственного "ПриватБанка" рассказал о потере 1 тыс. долларов при обмене валюты в одном из устройств финучреждения. Также сообщил, что процедура возврата заблокированных банком средств оказалась тоже непростой.

Об этом говорится на портале "Минфин", где граждане оставляют отзывы о работе банков.

Читайте также:

Подробнее о потере валюты в банкомате ПриватБанка

В одном из сообщений о проблеме с обменом валюты в банкомате рассказал клиент ПриватБанка. Он отметил, что почти неделю назад пытался обменять в банкомате 1 тыс. долларов США на гривны. Во время операции банкомат указал, что речь идет в гривневом эквиваленте о сумме в 41,1 тыс. грн, а после этого появилась ошибка и устройство "зависло". Средства на банковский счет не поступили.

Клиент сразу обратился в службу поддержки банка, где пообещали, что вопрос будет решен, однако с тех пор средства так и не вернули. Со стороны банка объясняют, что нужно подождать, точных сроков по возврату средств пока не предоставляют. В связи с этим клиент рекомендовал быть максимально осторожными во время процедуры обмена валют в банкоматах ПриватБанка.

"Средства фактически заблокированы банком уже несколько дней, и без давления со стороны клиента, судя по отзывам других людей, процесс может затянуться. Рекомендую всем быть максимально осторожными при обмене валют в банкоматах ПриватБанка и фиксировать все операции на видео или фото, чтобы иметь доказательства в случае подобных ситуаций..." — говорится в обращении.

ПриватБанк
Скриншот. Источник: Минфин

Правила возврата потерянных средств в банкоматах

Согласно правилам ПриватБанка, клиент в подобных случаях должен обратиться в финучреждение с заявкой на возврат денег.

В случае невыдачи средств — устройства инкассируют минимум раз в неделю, поэтому вернуть деньги могут через несколько дней. Однако процедура может длиться дольше в случае невыдачи средств из другого финучреждения.

В целом сроки рассмотрения и возврата денег могут колебаться от 45 до 120 дней.

Клиенты могут снизить риски потери денег в терминале или банкомате следующим образом:

  • избегать операций в незнакомых банкоматах;
  • проводить операции в банкомате банка, выпустившего карту;
  • не снимать большие суммы денег за один раз;
  • проводить операции с крупными суммами через кассу банка.

Ранее мы писали, как клиентка ПриватБанка потеряла последние средства на OLX. Мошенники присвоили около 4 тыс. грн.

Также мы рассказывали, если клиенты ПриватБанка потеряли деньги через фейковые сайты, то могут не обращаться в полицию. Для этого есть специальная процедура чарджбек, что означает обратный платеж.

ПриватБанк деньги банки банковские счета обмен валют
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
