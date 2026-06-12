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Главная Финансы ПриватБанк приостановит операции с картами: что происходит

ПриватБанк приостановит операции с картами: что происходит

Ua ru
Дата публикации 12 июня 2026 15:57
ПриватБанк приостановит операции с картами: как долго продлятся ограничения
Девушка держит телефон, фасад ПриватБанка. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE.

В ночь на 13 июня возможны сбои в работе сервисов ПриватБанка. Операции с картами будут временно приостановлены в связи с проведением плановых регламентных работ процессингового центра. Ограничения также коснутся банкоматов и POS-терминалов банка.

Об этом сообщили в банке, передает Новини.LIVE.

Отмечается, что технические работы необходимы для повышения стабильности и безопасности платежей.

"ПриватБанк проводит плановые регламентные работы процессингового центра, чтобы увеличить мощности и безопасность проведения клиентами операций с платежными картами", — говорится в сообщении.

В банке уточнили, что ограничения будут действовать с 00:05 до 06:30 утра. В это время клиентам будут недоступны и другие услуги.

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"Аналогичный "тайм-аут" будет действовать в работе банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов банка", — сообщили в "ПриватБанке".

Обычно такие работы проводят в ночное время, когда большинство клиентов не пользуются банковскими услугами.

"Если в период проведения работ вы планируете оплату картами — советуем сделать это заранее или отложить на несколько часов", — посоветовали украинцам и поблагодарили за понимание.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что клиенты ПриватБанка могут получить вознаграждение за денежные переводы. Для владельцев карт Visa ежемесячно разыгрывают кэшбэк до 3 тысяч гривен. Для участия необходимо подключить переводы по номеру телефона в Приват24 и осуществить или получить перевод на сумму от 1 000 гривен.

Также Новини.LIVE писали, что клиенты ПриватБанка могут изменить установленные лимиты на переводы. Ограничения могут пересмотреть в индивидуальном порядке, но необходимо подтвердить законное происхождение средств.

 

ПриватБанк банкоматы денежные переводы наличка карточка
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
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