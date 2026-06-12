ПриватБанк призупинить операції з картками: скільки триватимуть обмеження

Дівчина тримає телефон, фасад ПриватБанку. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE.

У ніч проти 13 червня можуть спостерігатися збої у роботі сервісів ПриватБанку. Операції з картками тимчасово призупинять через проведення планових регламентних робіт процесингового центру. Обмеження також торкнуться банкоматів та POS-терміналів банку.

Про це повідомили у банку, передає Новини.LIVE.

Зазначається, що технічні роботи потрібні для підвищення стабільності та безпеки платежів.

"ПриватБанк проводить планові регламентні роботи процесингового центру, щоб збільшити потужності та безпеку проведення клієнтами операцій із платіжними картками", — йдеться у повідомленні.

У банку уточнили, що обмеження діятимуть з 00:05 до 06:30 ранку. У цей час клієнтам будуть недоступні й інші послуги.

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"Аналогічний "тайм-аут" триватиме у роботі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку", — повідомили у "ПриватБанку".

Зазвичай такі роботи проводять у нічний час, коли більшість клієнтів не користуються банківськими послугами.

"Якщо у період проведення робіт ви плануєте оплати картками — радимо зробити це заздалегідь чи відкласти на кілька годин", — порадили українцям і подякували за розуміння.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що клієнти ПриватБанку можуть отримати винагороду за грошові перекази. Для власників карток Visa щомісяця розігрують кешбек до 3 тисяч гривень. Для участі необхідно підключити перекази за номером телефону в Приват24 та здійснити або отримати переказ на суму від 1 000 гривень.

Також Новини.LIVE писали, що клієнти ПриватБанку можуть змінити встановлені ліміти на перекази. Обмеження можуть переглянути в індивідуальному порядку, але необхідно підтвердити законне походження коштів.