ПриватБанк предоставит льготные условия для новых бизнес-клиентов: что известно о новой программе

В государственном ПриватБанке заработала поддержка микро- и малого бизнеса. Льготы будут действовать до 30 июня 2026 года. Известно, на какую именно поддержку могут рассчитывать предприниматели.

Для кого ПриватБанк вводит льготы

ПриватБанк, среди прочего, вводит:

льготные условия обслуживания счетов;

использование услуг эквайринга для бизнес-клиентов.

Предложением смогут воспользоваться физические лица-предприниматели (кроме ІТ-сферы) и юридические лица (но не бюджетные или благотворительные организации), которые еще не оформляли счета или собираются подключить новый вид эквайринга в ПриватБанке. Программа предусматривает, что счета этих клиентов по тарифу "Бизнес Стандарт" будут обслуживаться бесплатно в течение 90 дней.

ПриватБанк и комиссия за безналичные расчеты

Кроме новых льгот ПриватБанк обновит еще ряд услуг для бизнеса. Например, предпринимателям:

предоставят упрощенный вход в безналичные расчеты — услуги эквайринга будут доступны онлайн в "Приват24 для бизнеса";

отменят фиксированный тариф за обслуживание классических POS-терминалов — бизнес-клиент будет платить всего 1,3% от транзакции, тогда как расходы на содержание терминала берет на себя банк.

Самые важные льготы касаются цифрового эквайринга. Например, в мобильном приложении "Терминал", с которым смартфон становится полноценным POS с ПРРО, будет действовать нулевая комиссия на первые 50 000 гривен оборота в рамках акции.

Это условие банк распространяет и на LiqPay, через который происходят онлайн расчеты на сайтах, в соцсетях и мессенджерах. Стандартная комиссия в 1,5% отменена для лимита в 50 000 гривен.

