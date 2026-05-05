Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы ПриватБанк предоставит новые льготы клиентам: кто воспользуется

ПриватБанк предоставит новые льготы клиентам: кто воспользуется

Ua ru
Дата публикации 5 мая 2026 18:39
ПриватБанк предоставит льготные условия для новых бизнес-клиентов: что известно о новой программе
Женщина проходит мимо отделения ПриватБанка, банковская карта на клавиатуре. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В государственном ПриватБанке заработала поддержка микро- и малого бизнеса. Льготы будут действовать до 30 июня 2026 года. Известно, на какую именно поддержку могут рассчитывать предприниматели.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт ПриватБанка.

Для кого ПриватБанк вводит льготы

ПриватБанк, среди прочего, вводит:

  • льготные условия обслуживания счетов;
  • использование услуг эквайринга для бизнес-клиентов.

Предложением смогут воспользоваться физические лица-предприниматели (кроме ІТ-сферы) и юридические лица (но не бюджетные или благотворительные организации), которые еще не оформляли счета или собираются подключить новый вид эквайринга в ПриватБанке. Программа предусматривает, что счета этих клиентов по тарифу "Бизнес Стандарт" будут обслуживаться бесплатно в течение 90 дней.

ПриватБанк и комиссия за безналичные расчеты

Кроме новых льгот ПриватБанк обновит еще ряд услуг для бизнеса. Например, предпринимателям:

Читайте также:
  • предоставят упрощенный вход в безналичные расчеты — услуги эквайринга будут доступны онлайн в "Приват24 для бизнеса";
  • отменят фиксированный тариф за обслуживание классических POS-терминалов — бизнес-клиент будет платить всего 1,3% от транзакции, тогда как расходы на содержание терминала берет на себя банк.

Самые важные льготы касаются цифрового эквайринга. Например, в мобильном приложении "Терминал", с которым смартфон становится полноценным POS с ПРРО, будет действовать нулевая комиссия на первые 50 000 гривен оборота в рамках акции.

Это условие банк распространяет и на LiqPay, через который происходят онлайн расчеты на сайтах, в соцсетях и мессенджерах. Стандартная комиссия в 1,5% отменена для лимита в 50 000 гривен.

Как сообщали Новини.LIVE, до конца мая клиенты ПриватБанка могут пользоваться льготными тарифами на ряд переводов на зарубежные счета, и на переводы из-за рубежа на карты ПриватБанка в приложении. Таким образом банк делает цифровые сервисы более доступными для своих клиентов.

Еще Новини.LIVE писали о денежных выплатах за оформление одной из карт в ПриватБанке. В мае на вознаграждение могут рассчитывать владельцы новых Карт Юниора (родители и дети от 14 лет). Известно, какие суммы им будут выплачивать.

ПриватБанк бизнес льготы
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации