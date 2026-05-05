ПриватБанк надасть пільгові умови для нових бізнес-клієнтів: що відомо про нову програму

Жінка проходить повз відділення ПриватБанку, банківська картка на клавіатурі.

У державному ПриватБанку запрацювала підтримка мікро- та малого бізнесу. Пільги діятимуть до 30 червня 2026 року. Відомо, на яку саме підтримку можуть розраховувати підприємці.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт ПриватБанку.

Для кого ПриватБанк запроваджує пільги

ПриватБанк, серед іншого, запроваджує:

пільгові умови обслуговування рахунків;

використання послуг еквайрингу для бізнес-клієнтів.

Пропозицією зможуть скористатися фізичні особи-підприємці (крім ІТ-сфери) та юридичні особи (але не бюджетні чи благодійні організації), які ще не оформлювали рахунки чи збираються підключити новий вид еквайрингу в ПриватБанку. Програма передбачає, що рахунки цих клієнтів за тарифом "Бізнес Стандарт" обслуговуватимуться безкоштовно впродовж 90 днів.

ПриватБанк і комісія за безготівкові розрахунки

Крім нових пільг ПриватБанк оновить ще низку послуг для бізнесу. Наприклад, підприємцям:

нададуть спрощений вхід у безготівкові розрахунки — послуги еквайрингу будуть доступні онлайн у Приват24 для бізнесу";

скасують фіксований тариф за обслуговування класичних POS-терміналів — бізнес-клієнт платитиме лише 1,3% від транзакції, тоді як витрати на утримання терміналу бере на себе банк.

Найважливіші пільги стосуються цифрового еквайрингу. Наприклад, у мобільному застосунку "Термінал", з яким смартфон стає повноцінним POS із ПРРО, діятиме нульова комісія на перші 50 000 гривень обороту в рамках акції.

Цю умову банк поширює й на LiqPay, через який який відбуваються онлайн розрахунки на сайтах, у соцмережах та месенджерах. Стандартна комісія у 1,5% скасована для ліміту у 50 000 гривень.

Як повідомляли Новини.LIVE, до кінця травня клієнти ПриватБанку можуть користуватися пільговими тарифами на низку переказів на закордонні рахунки, і на перекази з-за кордону на карти ПриватБанку у застосунку. Таким чином банк робить цифрові сервіси більш доступними для своїх клієнтів.

Ще Новини.LIVE писали про грошові виплати за оформлення однієї із карток у ПриватБанку. У травні на винагороду можуть розраховувати власники нових Карток Юніора (батьки та діти від 14 років). Відомо, які суми їм виплачуватимуть.