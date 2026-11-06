Картка ПриватБанку на тлі телефону. Фото: Новини.LIVE

До 3 грудня 2026 року у державному "ПриватБанку" відбуватиметься розіграш приладів, які допоможуть під час відключень електроенергії. Участь в акції стане можлива для власників карток Mastercard ("Універсальна", "Універсальна Gold" або "Преміальна") з доступним лімітом за "Оплатою частинами" за дотримання певних вимог.

Про те, за яких умов клієнти зможуть отримати призи від банку, розповідає видання Новини.LIVE.

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Кому ПриватБанк обіцяє зарядні станції та комплект Starlink

Як зазначають у банку, йдеться про спільну програму ПриватБанку та міжнародної платіжної системи Mastercard, яка передбачає надання приладів для життя під час відключень світла у разі здійснення покупок через "Оплату частинами".

Як повідомляють у фінустанові, сезон вигідних покупок для клієнтів триватиме до 3 грудня 2026 року.

У рамках дії акції передбачається надання таких подарунків:

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Зарядна станція EcoFlow DELTA 3 Max — для одного переможця; Зарядна станція EcoFlow DELTA 3 1800W 1024Wh — для двох переможців; Комплект Starlink Gen 3 Rev 4 (без акаунту) — для трьох переможців.

"Осінь — сезон знижок, а купівлі з "Оплатою частинами" — це ще й приємні подарунки. Реєструйтеся в акції та отримайте шанс виграти чудові призи. Серед них — зарядні станції EcoFlow і комплекти Starlink", — йдеться у повідомленні.

За офіційними правилами, долучитися до програми зможуть власники трьох типів карток Mastercard з доступним лімітом за "Оплатою частинами":

"Універсальна"

"Універсальна Gold"

"Преміальна".

Хто і як може взяти участь в акції ПриватБанку

Долучитися до програми з розіграшу подарунків може будь-який клієнт, який є власником картки Mastercard від ПриватБанку вищевказаних типів з чинним терміном дії.

Клієнти повинні виконати кілька кроків:

Зареєструватися в акційній програмі;

Придбати будь-який товар з "Оплатою частинами" з картою Mastercard.

У разі отримання перемоги клієнтам надійде повідомлення з привітанням. Усі подарунки надішлють переможцям після завершення періоду дії акції.

Також банк розповів, як переглянути список магазинів-партнерів за "Оплатою частинами", де можна придбати у такій формі товари.

Які умови сервісу "Оплатою частинами"

У банку нагадали, що пропозиція купівлі товарів на виплат під назвою "Оплата частинами" передбачає такі умови:

Максимальний розмір кредиту сягає 500 000 грн;

Мінімальний розмір становить 300 грн;

Відсоткова ставка (від розміру кредиту) 0,000001% щомісяця;

Термін дії договору становить до 24 місяців;

Реальна річна відсоткова ставка дорівнює 0,000024%.

Перевірити ліміт можна у мобільному застосунку "Приват24":

відкривши у меню "Сервіси";

натиснувши на "Кредити";

та увійшовши до розділу "Оплата частинами".

Клієнти мають право керувати терміном виплати самостійно. Якщо платежів від магазину буде замало, то їх можна буде збільшити до 25 із 1,9% від суми покупки за кожен додатковий місяць.

Раніше Новини.LIVE розповідали про те, що власники "Карток для виплат" у ПриватБанку мають можливість примножити зарахування із послугою "Конверти". Такий сервіс дозволить одержувати 5% або 7% річних на залишок від суми 3 000 грн, доки гроші зберігатимуться на рахунку, залежно від рівня підписки.

Ще Новини.LIVE писали про те, що у листопаді у ПриватБанку діють оновлені правила на обслуговування карт Visa. Тепер клієнти мають витрачати більшу суму, яка необхідна для доступу до безкоштовних сервісів. Ті, хто не набере мінімального порогу витрат, будуть змушені платити за окремі послуги.