Человек возле терминала с деньгами и картой ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE

В ноябре 2026 года в государственном финансовом учреждении "ПриватБанк" вступят в силу обновленные условия обслуживания некоторых банковских продуктов. Речь идет об усложнении доступа к бесплатным услугам по картам международной платежной системы Visa.

О том, какие действуют сейчас правила, рассказывает сайт Новини.LIVE.

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Кто должен платить больше в ПриватБанке в ноябре

Как сообщили в банке, в ноябре действует более строгий доступ к бесплатным услугам для премиальных карт Visa. Речь идет о необходимости увеличения суммы минимальных расходов, что обеспечит доступ к премиальным услугам.

Владельцы карт Visa Platinum, Visa Signature, Visa Infinite Premium и Private должны тратить в течение месяца от 10 000 до 30 000 грн. А именно:

Для карт Visa Platinum минимальный порог сейчас составляет 10 000 грн/месяц (безналичные покупки в торговых точках и интернете). Для карт Visa Signature бесплатный доступ к премиальным условиям составляет 20 000 грн (10 000 грн). Для карт Visa Infinite Premium и Visa Infinite Private требование увеличится до 30 000 грн/месяц.

В финансовом учреждении будут учитывать расходы за месяц без учета последних пяти дней перед началом срока доступа к услуге, поэтому нужно будет успеть потратить вышеуказанные суммы.

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Какие услуги могут стать платными для карт

Клиенты, которые не наберут минимальный порог расходов по премиальным картам, потеряют бесплатный доступ к услугам. В частности, речь идет о следующих бесплатных сервисах для карты Visa Signature:

Услуга DragonPass — доступ в бизнес-залы в аэропортах (10 бесплатных посещений в год плюс двое гостей за одно посещение);

Услуга Fast Track International — ускоренное прохождение формальностей в аэропортах (10 бесплатных раз в течение года);

Услуга "Библиотека ПриватБанка" в мобильном приложении Librarius — доступ к аудиокнигам;

Услуга телемедицины и цифровых подписок премиального пакета.

Для карт Visa Infinite Premium и Visa Infinite Private — предоставление права доступа в бизнес-залы будет без ограничения на посещение, однако будут действовать отдельные временные рамки.

Проверить соблюдение условий и доступ к сервисам Visa можно, пройдя проверку собственных расходов в:

чат-боте Visa Ukraine;

приложении Visa Airport Companion.

Какие еще изменения произошли в ПриватБанке этой осенью

Также осенью в госбанке отменили льготные условия на осуществление международных переводов на карты платежной системы Mastercard через мобильное приложение "Приват24". Тарифы повысили следующим образом:

перевод с иностранной карты на карту банка подорожал с 1% до 1,5%;

отправка с валютных карт за границу — с 1% до 2%.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в ноябре действует социальная программа "Скрининг здоровья 40+". Она предусматривает предоставление возможности тем, кому за 40 лет, пройти бесплатный осмотр в медицинских учреждениях. На специальную карту будет начислена выплата в размере 2 000 грн.

Еще Новини.LIVE писали о том, что клиенты ПриватБанка могут получить компенсацию за покупку некоторых товаров. Для этого необходимо активировать специальные подписки. Согласно правилам, предусмотрена 5% скидка на продукты в "Сильпо" при оплате картой Привата. Максимальная сумма, которую можно сэкономить, — 200 грн. Активировать подписки можно в приложении "Приват24".