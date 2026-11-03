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Главная Финансы ПриватБанк изменил правила: условия для держателей карт Visa

ПриватБанк изменил правила: условия для держателей карт Visa

Ua ru
3 ноября 2026 07:01
ПриватБанк изменил условия обслуживания карт Visa: что нужно знать в ноябре Новини.LIVE
Человек возле терминала с деньгами и картой ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE

В ноябре 2026 года в государственном финансовом учреждении "ПриватБанк" вступят в силу обновленные условия обслуживания некоторых банковских продуктов. Речь идет об усложнении доступа к бесплатным услугам по картам международной платежной системы Visa.

О том, какие действуют сейчас правила, рассказывает сайт Новини.LIVE.

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Кто должен платить больше в ПриватБанке в ноябре

Как сообщили в банке, в ноябре действует более строгий доступ к бесплатным услугам для премиальных карт Visa. Речь идет о необходимости увеличения суммы минимальных расходов, что обеспечит доступ к премиальным услугам.

Владельцы карт Visa Platinum, Visa Signature, Visa Infinite Premium и Private должны тратить в течение месяца от 10 000 до 30 000 грн. А именно:

  1. Для карт Visa Platinum минимальный порог сейчас составляет 10 000 грн/месяц (безналичные покупки в торговых точках и интернете).
  2. Для карт Visa Signature бесплатный доступ к премиальным условиям составляет 20 000 грн (10 000 грн).
  3. Для карт Visa Infinite Premium и Visa Infinite Private требование увеличится до 30 000 грн/месяц.

В финансовом учреждении будут учитывать расходы за месяц без учета последних пяти дней перед началом срока доступа к услуге, поэтому нужно будет успеть потратить вышеуказанные суммы.

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Какие услуги могут стать платными для карт

Клиенты, которые не наберут минимальный порог расходов по премиальным картам, потеряют бесплатный доступ к услугам. В частности, речь идет о следующих бесплатных сервисах для карты Visa Signature:

  • Услуга DragonPass — доступ в бизнес-залы в аэропортах (10 бесплатных посещений в год плюс двое гостей за одно посещение);
  • Услуга Fast Track International — ускоренное прохождение формальностей в аэропортах (10 бесплатных раз в течение года);
  • Услуга "Библиотека ПриватБанка" в мобильном приложении Librarius — доступ к аудиокнигам;
  • Услуга телемедицины и цифровых подписок премиального пакета.

Для карт Visa Infinite Premium и Visa Infinite Private — предоставление права доступа в бизнес-залы будет без ограничения на посещение, однако будут действовать отдельные временные рамки.

Проверить соблюдение условий и доступ к сервисам Visa можно, пройдя проверку собственных расходов в:

  • чат-боте Visa Ukraine;
  • приложении Visa Airport Companion.

Какие еще изменения произошли в ПриватБанке этой осенью

Также осенью в госбанке отменили льготные условия на осуществление международных переводов на карты платежной системы Mastercard через мобильное приложение "Приват24". Тарифы повысили следующим образом:

  • перевод с иностранной карты на карту банка подорожал с 1% до 1,5%;
  • отправка с валютных карт за границу — с 1% до 2%.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в ноябре действует социальная программа "Скрининг здоровья 40+". Она предусматривает предоставление возможности тем, кому за 40 лет, пройти бесплатный осмотр в медицинских учреждениях. На специальную карту будет начислена выплата в размере 2 000 грн.

Еще Новини.LIVE писали о том, что клиенты ПриватБанка могут получить компенсацию за покупку некоторых товаров. Для этого необходимо активировать специальные подписки. Согласно правилам, предусмотрена 5% скидка на продукты в "Сильпо" при оплате картой Привата. Максимальная сумма, которую можно сэкономить, — 200 грн. Активировать подписки можно в приложении "Приват24".

ПриватБанк деньги банки банковские карты банковские счета
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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