ПриватБанк изменил правила: условия для держателей карт Visa
В ноябре 2026 года в государственном финансовом учреждении "ПриватБанк" вступят в силу обновленные условия обслуживания некоторых банковских продуктов. Речь идет об усложнении доступа к бесплатным услугам по картам международной платежной системы Visa.
О том, какие действуют сейчас правила, рассказывает сайт Новини.LIVE.
Кто должен платить больше в ПриватБанке в ноябре
Как сообщили в банке, в ноябре действует более строгий доступ к бесплатным услугам для премиальных карт Visa. Речь идет о необходимости увеличения суммы минимальных расходов, что обеспечит доступ к премиальным услугам.
Владельцы карт Visa Platinum, Visa Signature, Visa Infinite Premium и Private должны тратить в течение месяца от 10 000 до 30 000 грн. А именно:
- Для карт Visa Platinum минимальный порог сейчас составляет 10 000 грн/месяц (безналичные покупки в торговых точках и интернете).
- Для карт Visa Signature бесплатный доступ к премиальным условиям составляет 20 000 грн (10 000 грн).
- Для карт Visa Infinite Premium и Visa Infinite Private требование увеличится до 30 000 грн/месяц.
В финансовом учреждении будут учитывать расходы за месяц без учета последних пяти дней перед началом срока доступа к услуге, поэтому нужно будет успеть потратить вышеуказанные суммы.
Какие услуги могут стать платными для карт
Клиенты, которые не наберут минимальный порог расходов по премиальным картам, потеряют бесплатный доступ к услугам. В частности, речь идет о следующих бесплатных сервисах для карты Visa Signature:
- Услуга DragonPass — доступ в бизнес-залы в аэропортах (10 бесплатных посещений в год плюс двое гостей за одно посещение);
- Услуга Fast Track International — ускоренное прохождение формальностей в аэропортах (10 бесплатных раз в течение года);
- Услуга "Библиотека ПриватБанка" в мобильном приложении Librarius — доступ к аудиокнигам;
- Услуга телемедицины и цифровых подписок премиального пакета.
Для карт Visa Infinite Premium и Visa Infinite Private — предоставление права доступа в бизнес-залы будет без ограничения на посещение, однако будут действовать отдельные временные рамки.
Проверить соблюдение условий и доступ к сервисам Visa можно, пройдя проверку собственных расходов в:
- чат-боте Visa Ukraine;
- приложении Visa Airport Companion.
Какие еще изменения произошли в ПриватБанке этой осенью
Также осенью в госбанке отменили льготные условия на осуществление международных переводов на карты платежной системы Mastercard через мобильное приложение "Приват24". Тарифы повысили следующим образом:
- перевод с иностранной карты на карту банка подорожал с 1% до 1,5%;
- отправка с валютных карт за границу — с 1% до 2%.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что в ноябре действует социальная программа "Скрининг здоровья 40+". Она предусматривает предоставление возможности тем, кому за 40 лет, пройти бесплатный осмотр в медицинских учреждениях. На специальную карту будет начислена выплата в размере 2 000 грн.
Еще Новини.LIVE писали о том, что клиенты ПриватБанка могут получить компенсацию за покупку некоторых товаров. Для этого необходимо активировать специальные подписки. Согласно правилам, предусмотрена 5% скидка на продукты в "Сильпо" при оплате картой Привата. Максимальная сумма, которую можно сэкономить, — 200 грн. Активировать подписки можно в приложении "Приват24".