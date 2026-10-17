Приложение ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE

В октябре 2026 года клиенты государственного "ПриватБанка" имеют возможность сэкономить на банковских комиссиях, рассчитываясь за базовые услуги. Такой подход предусмотрен при осуществлении дистанционной оплаты через онлайн-сервисы "Приват24".

О том, кто может воспользоваться такой возможностью, рассказывают Новини.LIVE.

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Как платить меньшие комиссии в ПриватБанке

По информации банка, оплата мобильных услуг, расчеты за различные услуги, а также переводы на карты могут предусматривать взыскание комиссии, независимо от типа операции. В то же время, для клиентов есть возможность сократить расходы на соответствующие взыскания, воспользовавшись услугой "Автоплатежи".

Для того чтобы уменьшить комиссии, достаточно настроить автоплатежи в "Приват24", установив по каждой услуге для расчета отдельные параметры.

Посвятив соответствующей процедуре несколько минут, клиент получит возможность не беспокоиться о несвоевременной оплате и дополнительных комиссиях. Ведь, указав, когда, кому и сколько нужно платить, система будет сам снимать необходимые суммы средств по меньшим тарифам.

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Банк предлагает разные типы автоматических платежей. В частности:

Оплата услуг: позволит производить своевременные расчеты, без лишней затраты времени); Расчеты за мобильные услуги: денежные средства будут сниматься ежемесячно в конкретную дату; Подключение опции осуществления перевода на карту: деньги будут перечислены в определенную дату; Настройка автоперевода заработной платы/пенсии с другой банковской карты; Отправка денег "Кредит наличными": банк будет списывать периодически средства по кредиту.

Какие предусмотрены тарифы на сервис

Для списания средств с карты "Универсальная" на карту Универсальная"/"Универсальная Gold", премиум-карту, "Интернет-карту" — действует нулевая комиссия. В то же время, на "Карту для выплат" — 0,5% (максимально 50 грн). Ее взыщут за нецелевое пополнение.

Услуги мобильной связи с таких карт, а также с кредитных средств обойдутся в следующие суммы:

При условии платежа от 0,01 до 100,00 грн — 2,00 грн;

При условии платежа от 100,01 грн — 4,00 грн.

Оплата кредитными деньгами карты "Универсальная" на карту "Универсальная"/"Универсальная Gold" предусматривает 3% комиссии. В то же время на "Карту для выплат" — 3% и дополнительно 0,5% (максимально 50 грн) с получателя за нецелевое пополнение.

Узнать, произошел ли автоплатеж можно в приложении "Приват24", в смс-сообщении. Также можно получить квитанцию об оплате.

Ранее Новини.LIVE писали о том, что к концу года у клиентов ПриватБанка есть возможность выиграть денежное вознаграждение в 1 000 грн. Его будут разыгрывать в рамках новой акции ежемесячно. Для этого нужно иметь карту Mastercard и выполнить несколько требований, в частности, дистанционно открыть счет ФЛП.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в ПриватБанке действует розыгрыш денежных призов. В частности, некоторым могут начислить до 100 000 грн. Соответствующие сертификаты можно использовать для приобретения билетов через онлайн-сервисы картами Visa. При соблюдении правил клиенты смогут оплатить путешествие в Карпаты.