Клиенты ПриватБанка могут платить меньшие комиссии: условия
В октябре 2026 года клиенты государственного "ПриватБанка" имеют возможность сэкономить на банковских комиссиях, рассчитываясь за базовые услуги. Такой подход предусмотрен при осуществлении дистанционной оплаты через онлайн-сервисы "Приват24".
О том, кто может воспользоваться такой возможностью, рассказывают Новини.LIVE.
Как платить меньшие комиссии в ПриватБанке
По информации банка, оплата мобильных услуг, расчеты за различные услуги, а также переводы на карты могут предусматривать взыскание комиссии, независимо от типа операции. В то же время, для клиентов есть возможность сократить расходы на соответствующие взыскания, воспользовавшись услугой "Автоплатежи".
Для того чтобы уменьшить комиссии, достаточно настроить автоплатежи в "Приват24", установив по каждой услуге для расчета отдельные параметры.
Посвятив соответствующей процедуре несколько минут, клиент получит возможность не беспокоиться о несвоевременной оплате и дополнительных комиссиях. Ведь, указав, когда, кому и сколько нужно платить, система будет сам снимать необходимые суммы средств по меньшим тарифам.
Банк предлагает разные типы автоматических платежей. В частности:
- Оплата услуг: позволит производить своевременные расчеты, без лишней затраты времени);
- Расчеты за мобильные услуги: денежные средства будут сниматься ежемесячно в конкретную дату;
- Подключение опции осуществления перевода на карту: деньги будут перечислены в определенную дату;
- Настройка автоперевода заработной платы/пенсии с другой банковской карты;
- Отправка денег "Кредит наличными": банк будет списывать периодически средства по кредиту.
Какие предусмотрены тарифы на сервис
Для списания средств с карты "Универсальная" на карту Универсальная"/"Универсальная Gold", премиум-карту, "Интернет-карту" — действует нулевая комиссия. В то же время, на "Карту для выплат" — 0,5% (максимально 50 грн). Ее взыщут за нецелевое пополнение.
Услуги мобильной связи с таких карт, а также с кредитных средств обойдутся в следующие суммы:
- При условии платежа от 0,01 до 100,00 грн — 2,00 грн;
- При условии платежа от 100,01 грн — 4,00 грн.
Оплата кредитными деньгами карты "Универсальная" на карту "Универсальная"/"Универсальная Gold" предусматривает 3% комиссии. В то же время на "Карту для выплат" — 3% и дополнительно 0,5% (максимально 50 грн) с получателя за нецелевое пополнение.
Узнать, произошел ли автоплатеж можно в приложении "Приват24", в смс-сообщении. Также можно получить квитанцию об оплате.
Ранее Новини.LIVE писали о том, что к концу года у клиентов ПриватБанка есть возможность выиграть денежное вознаграждение в 1 000 грн. Его будут разыгрывать в рамках новой акции ежемесячно. Для этого нужно иметь карту Mastercard и выполнить несколько требований, в частности, дистанционно открыть счет ФЛП.
Также Новини.LIVE рассказывали, что в ПриватБанке действует розыгрыш денежных призов. В частности, некоторым могут начислить до 100 000 грн. Соответствующие сертификаты можно использовать для приобретения билетов через онлайн-сервисы картами Visa. При соблюдении правил клиенты смогут оплатить путешествие в Карпаты.