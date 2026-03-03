Видео
Україна
Видео

ПриватБанк предоставит клиентам инверторные генераторы — условия

Ua ru
Дата публикации 3 марта 2026 07:01
ПриватБанк проводит акцию по розыгрышу генераторов — кто может принять участие
Генератор и отделение банка. Фото: MaXpeedingRods, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В государственном "ПриватБанке" стартовала программа, в рамках которой клиенты могут воспользоваться возможностью стать владельцем инверторного генератора Maxpeedingrods MXR6000 ATSR. Соответствующая программа продлится до конца марта 2026 года.

О том, кто может принять участие в акции, рассказывают Новини.LIVE.

Кто сможет получить генератор от ПриватБанка

Как отмечают в банке, речь идет об акционной программе для своих бизнес-клиентов. В ее рамках среди участников разыграют пять инверторных генераторов Maxpeedingrods MXR6000 ATSR.

Принять участие в программе приглашают юридических лиц и физических лиц-предпринимателей.

"Участвуйте в акции "Свет для вашего бизнеса: энергия поддержки от ПриватБанка и Visa" и становитесь участниками розыгрыша одного из 5-ти инверторных генераторов Maxpeedingrods MXR6000 ATSR", — говорится в сообщении.

ПриватБанк
Объявление. Источник: ПриватБанк

Правила участия в акции от ПриватБанка

Для участия в соответствующей акции не требуют специальной регистрации. Достаточно лишь выполнить следующие условия:

  • юрлица и физлица-предприниматели должны иметь счет в ПриватБанке в национальной валюте;
  • впервые загрузить мобильное приложение "Терминал";
  • начать принимать оплаты в период действия акции.

Таким образом, необходима регистрация в приложении "Терминал" и осуществление оплаты картами Visa с оборотом от 10 000 грн в период действия программы.

Победителей акции определят с помощью сервиса random.org. Результаты розыгрыша опубликуют на странице банка не позднее 15 апреля текущего года.

Какие еще возможности доступны для предпринимателей в ПриватБанке

По данным госфинучреждения, во время отключений света ПриватБанк предоставил возможность малому бизнесу оформления до 15 тыс. грн компенсации расходов на собственную энергонезависимость. Речь идет о реализации грантовой государственной поддержки.

Полученные средства клиенты смогут потратить по целевому назначению:

  • приобретение, ремонты генераторов и другой техники;
  • покупку горючего;
  • оплату электроэнергии.

Для получения соответствующей помощи необходимо оставить заявку онлайн на портале госуслуг "Дія". Средства зачислят на универсальную "Дія.Карту" ПриватБанка.

Ранее мы писали, что из-за отключения света банкоматы и терминалы могут внезапно прекращать работу. Из-за этого у клиентов могут возникать трудности с пополнением счетов.

Еще мы рассказывали, что ПриватБанк может взимать с граждан комиссию за некоторые целевые начисления. О таком подходе банка сообщили сами клиенты.

ПриватБанк банки энергетика отключения света банковские счета
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
