ПриватБанк проводит акцию по розыгрышу генераторов — кто может принять участие

В государственном "ПриватБанке" стартовала программа, в рамках которой клиенты могут воспользоваться возможностью стать владельцем инверторного генератора Maxpeedingrods MXR6000 ATSR. Соответствующая программа продлится до конца марта 2026 года.

Кто сможет получить генератор от ПриватБанка

Как отмечают в банке, речь идет об акционной программе для своих бизнес-клиентов. В ее рамках среди участников разыграют пять инверторных генераторов Maxpeedingrods MXR6000 ATSR.

Принять участие в программе приглашают юридических лиц и физических лиц-предпринимателей.

"Участвуйте в акции "Свет для вашего бизнеса: энергия поддержки от ПриватБанка и Visa" и становитесь участниками розыгрыша одного из 5-ти инверторных генераторов Maxpeedingrods MXR6000 ATSR", — говорится в сообщении.

Правила участия в акции от ПриватБанка

Для участия в соответствующей акции не требуют специальной регистрации. Достаточно лишь выполнить следующие условия:

юрлица и физлица-предприниматели должны иметь счет в ПриватБанке в национальной валюте;

впервые загрузить мобильное приложение "Терминал";

начать принимать оплаты в период действия акции.

Таким образом, необходима регистрация в приложении "Терминал" и осуществление оплаты картами Visa с оборотом от 10 000 грн в период действия программы.

Победителей акции определят с помощью сервиса random.org. Результаты розыгрыша опубликуют на странице банка не позднее 15 апреля текущего года.

Какие еще возможности доступны для предпринимателей в ПриватБанке

По данным госфинучреждения, во время отключений света ПриватБанк предоставил возможность малому бизнесу оформления до 15 тыс. грн компенсации расходов на собственную энергонезависимость. Речь идет о реализации грантовой государственной поддержки.

Полученные средства клиенты смогут потратить по целевому назначению:

приобретение, ремонты генераторов и другой техники;

покупку горючего;

оплату электроэнергии.

Для получения соответствующей помощи необходимо оставить заявку онлайн на портале госуслуг "Дія". Средства зачислят на универсальную "Дія.Карту" ПриватБанка.

