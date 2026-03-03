Відео
Головна Фінанси ПриватБанк надасть клієнтам генератори — які умови

ПриватБанк надасть клієнтам генератори — які умови

Дата публікації: 3 березня 2026 07:01
ПриватБанк запустив акційну програму з розіграшу генераторів — хто і як може взяти участь
Генератор та відділення банку. Фото: MaXpeedingRods, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Деякі клієнти державного "ПриватБанку" можуть скористатися можливістю стати власником інверторного генератора Maxpeedingrods MXR6000 ATSR. Відповідна програма триватиме до кінця березня 2026 року.

Про те, хто може взяти участь в акції, розповідають Новини.LIVE.

Читайте також:

Хто зможе отримати генератор від ПриватБанку

Як зазначають у банку, йдеться про акційну програму для своїх бізнес-клієнтів. В її рамках серед учасників розіграють п'ять інверторних генераторів Maxpeedingrods MXR6000 ATSR.

Взяти участь у програмі запрошують юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. 

"Беріть участь в акції "Світло для вашого бізнесу: енергія підтримки від ПриватБанку та Visa" та ставайте учасниками розіграшу одного з 5-ти інверторних генераторів Maxpeedingrods MXR6000 ATSR", — йдеться у повідомленні.

ПриватБанк
Оголошення. Джерело: ПриватБанк

Правила участі в акції від ПриватБанку

Для участі у відповідній акції не вимагають спеціальної реєстрації. Достатньо лише виконати такі умови:

  • юрособи та фізособи-підприємці повинні мати рахунок у ПриватБанку в національній валюті;
  • вперше завантажити мобільний застосунок "Термінал";
  • почати приймати оплати у період дії акції.

Таким чином, необхідна реєстрація у застосунку "Термінал" та здійснення оплати картками Visa з обігом від 10 000 грн у період дії програми.

Переможців акції визначать за допомогою сервісу random.org. Результати розіграшу опублікують на сторінці банку не пізніше ніж 15 квітня поточного року.

Які ще можливості доступні для підприємців у ПриватБанку 

За даними держфінустанови, під час відключень світла ПриватБанк надав можливість малому бізнесу оформлення до 15 тис. грн компенсації витрат на власну енергонезалежність. Йдеться про реалізацію грантової державної підтримки. 

Отримані кошти клієнти зможуть витратити за цільовим призначенням:

  • придбання, ремонти генераторів та іншої техніки;
  • купівлю пального;
  • оплату електроенергії.

Для отримання відповідної допомоги необхідно залишити заявку онлайн на порталі держпослуг "Дія". Кошти зарахують на універсальну "Дія.Картку" ПриватБанку.

Раніше ми писали, що через відключення світла банкомати та термінали можуть раптово припиняти роботу. Через це у клієнтів  можуть виникати труднощі з поповненням рахунків.

Ще ми розповідали, що ПриватБанк може стягувати з громадян комісію за деякі цільові нарахування. Про такий підхід банку повідомили самі клієнти.    

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
