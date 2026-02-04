Часть клиентов ПриватБанка получит на время отключений света до 15 тыс. грн

Отделение банка в столице. Фото: Новини.LIVE

Государственный "ПриватБанк" окажет поддержку некоторым клиентам во время отключений света. Речь идет о компенсации для предпринимателей за расходы на обеспечение собственной энергонезависимости.

О новой программе поддержки рассказывают Новини.LIVE.

Подробнее о помощи бизнес-клиентам ПриватБанка

По информации государственного финучреждения, в условиях постоянных отключений света ПриватБанк решил оказать помощь малому бизнесу. Речь идет о грантовой государственной поддержке.

В рамках такой инициативы граждане смогут получить до 15 тыс. грн компенсации расходов на собственную энергонезависимость.

"Мы присоединились к программе поддержки, чтобы предприниматели чувствовали себя увереннее этой зимой. Вы сможете получить от 7 тыс. до 15 тыс. гривен, как компенсацию расходов на обеспечение собственной энергонезависимости", — говорится в сообщении.

Предоставленные банком средства клиенты смогут потратить исключительно по целевому назначению:

на покупку и ремонт генераторов и другой техники;

на приобретение горючего;

на оплату электрической энергии.

Для того, чтобы получить соответствующую помощь, необходимо оставить заявку онлайн на портале государственных услуг "Дія" и получить деньги на универсальную "Дія.Карту" ПриватБанка.

Другая помощь ПриватБанка

Кроме того, государственный банк до конца зимы разрешил для владельцев бизнес-карт Visa и Mastercard снимать наличные деньги на кассах торговых точек без комиссии банка при оплате покупок.

Таким образом финучреждение стремится облегчить жизнь бизнеса во время отключений электроэнергии. Предпринимателям будет доступна максимальная сумма за одно снятие в 6 тыс. грн. Количество операций по снятию наличных вместе с покупкой — не более трех раз в течение дня.

Такой услугой можно воспользоваться в более 200 тыс. торговых точек по всей стране, включая крупные розничные сети и АЗС: в частности, АТБ, "Сильпо", ОККО.

Как правило, услуга является бесплатной, однако возможна комиссия согласно тарифам карты (как в банкомате). Также торговая точка может отказать в снятии средств, если возникли технические проблемы или закончились наличные. Еще торговец может установить минимальную сумму покупки и выдачи на свое усмотрение.

