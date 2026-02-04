Частина клієнтів ПриватБанку отримає під час відключень світла до 15 тис. грн

Відділення банку у столиці. Фото: Новини.LIVE

Державний "ПриватБанк" надасть підтримку деяким клієнтам під час відключень світла. Йдеться про компенсації для підприємців за витрати на забезпечення власної енергонезалежності.

Про нову програму підтримки розповідають Новини.LIVE.

Детальніше про допомогу бізнес-клієнтам ПриватБанку

За інформацією державної фінустанови, в умовах постійних відключень світла ПриватБанк вирішив надати допомогу малому бізнесу. Йдеться про грантову державну підтримку.

В рамках такої ініціативи громадяни зможуть отримати до 15 тис. грн компенсації витрат на власну енергонезалежність.

"Ми доєдналися до програми підтримки, аби підприємці відчували себе впевненіше цієї зими. Ви зможете отримати від 7 тис. до 15 тис. гривень, як компенсацію витрат на забезпечення власної енергонезалежності", — йдеться у повідомленні.

Надані банком кошти клієнти зможуть витратити виключно за цільовим призначенням:

на купівлю та ремонт генераторів та іншої техніки;

на придбання пального;

на оплату електричної енергії.

Для того, щоб отримати відповідну допомогу, необхідно залишити заявку онлайн на порталі державних послуг "Дія" та отримати гроші на універсальну "Дія.Картку" ПриватБанку.

Інша допомога ПриватБанку

Окрім того, державний банк до кінця зими дозволив для власників бізнес-карт Visa та Mastercard знімати готівкові гроші на касах торгових точок без комісії банку під час оплати покупок.

Таким чином фінустанова прагне полегшити життя бізнесу під час відключень електроенергії. Підприємцям буде доступна максимальна сума за одне зняття у 6 тис. грн. Кількість операцій зі зняття готівки разом із покупкою — не більше трьох разів протягом дня.

Такою послугою можна скористатися у понад 200 тис. торгових точок по всій країні, включно з великими роздрібними мережами та АЗС: зокрема, АТБ, "Сільпо", ОККО.

Як правило, послуга є безкоштовною, проте можлива комісія згідно з тарифами картки (як у банкоматі). Також торгова точка може відмовити у знятті коштів, якщо виникли технічні проблеми чи закінчилася готівка. Ще торговець може встановити мінімальну суму купівлі та видачі на свій розсуд.

