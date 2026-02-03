ПриватБанк отказывает военным контрактной службы в предоставлении кредитных каникул — детали

Отделение банка в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Государственный "ПриватБанк" может отказать военнослужащим контрактной службы в предоставлении кредитных каникул, требуя дополнительных справок о непосредственном участии в боевых действиях. С такой проблемой столкнулись некоторые клиенты.

Об этом говорится на портале "Минфин", где можно оставлять отзывы о работе банковских учреждений.

Суть проблемы с получением кредитных каникул в ПриватБанке

Как следует из одного из сообщений, женщина военнослужащего Вооруженных Сил Украины, проходящего военную службу по контракту, обратилась в ПриватБанк для получения льгот и установления кредитных каникул.

Для этого подала полный пакет документов, подтверждающих факт прохождения военной службы, среди которых: военный билет, справка о прохождении военной службы (форма 5), контракт и выписка из госреестра, однако финучреждение отказало в предоставлении кредитных каникул, требуя дополнительных документов.

"Сообщаю о грубом и системном нарушении АО КБ "ПриватБанк" требований действующего законодательства Украины в сфере социальной и правовой защиты военнослужащих и членов их семей... банк отказал в предоставлении кредитных каникул и неправомерно требует справку по Порядку № 413 (приложения № 1, № 4, № 6) или форму № 12, которые подтверждают непосредственное участие в боевых действиях (АТО/ООС или мероприятиях по обороне Украины)", — говорится в обращении к банку.

Гражданка отметила, что указанные документы могут быть выданы исключительно тем, кто фактически принимал участие в боевых действиях, что делает требование банка объективно невозможным к исполнению.

Также некоторые сотрудники банка по неизвестным причинам уверяли, что якобы военнослужащие на контракте и члены их семей не имеют права на кредитные каникулы, что нарушает нормы закона "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" и регуляторных требований НБУ.

Скриншот. Источник: Минфин

Кто из военных может воспользоваться правом кредитных каникул

Действующее законодательство предусматривает, что кредитные каникулы, предоставляемые, в частности в военное время, являются временным прекращением или уменьшением обязательных платежей по кредиту. Это позволяет заемщику не платить основной долг или проценты за определенный период. Соответствующий механизм разработали для поддержки финансовой стабильности военных во время службы.

Правом на кредитные каникулы наделены военные, которые:

Выполняют задачи в зоне боевых действий; Несут службу по контракту/в резерве; Входят в добровольческие формирования.

В частности, военнослужащие имеют право на отсрочку платежей или их уменьшение без штрафов и пени, а также на сохранение кредитного рейтинга при условии выполнения всех требований договора.

Среди необходимых документов понадобятся те, которые подтверждают службу. Речь идет о военном билете, справке из воинской части/других официальных документах.

