Проблемы с актуализацией данных в ПриватБанке — как можно решить

Проблемы с актуализацией данных в ПриватБанке — что предлагают клиентам
Клиентам государственного ПриватБанка в 2026 году продолжают поступать сообщения об обновлении данных. Иногда с прохождением этой процедуры могут возникнуть определенные трудности.
Об этом написал один из клиентов банка на портале Минфин в разделе, где можно оставлять отзывы о работе банков.
Что произошло
Мужчина рассказал, что недавно получил от ПриватБанка требование актуализировать данные. Но сделать это оказалось не так просто.
"Несколько раз пытался, все бесполезно, то у них критическая ошибка, то у них паспорт почему-то стал фальшивый, по которому открывались карты и счета много лет", — говорится в сообщении.
Клиент отметил, что пытался актуализировать данные разными способами: с телефона, с компьютера.
"Отделения, к сожалению, работают минут 15 в день и конечно там очереди и обновить данные в отделении невозможно", — написал он.
Актуализация данных в ПриватБанке
На сайте банка указывается, что актуализировать данные клиенты могут как в приложении или веб-версии "Приват24", так и в банковском отделении. В последнем случае на помощь придет менеджер, который подскажет, как правильно обновить информацию.
Однако в отделение нужно идти:
- с паспортом гражданина;
- с идентификационным кодом.
Работники банка также помогут заполнить и подписать необходимой анкеты.
