Проблемы с актуализацией данных в ПриватБанке — как можно решить

Клиентам государственного ПриватБанка в 2026 году продолжают поступать сообщения об обновлении данных. Иногда с прохождением этой процедуры могут возникнуть определенные трудности.

Об этом написал один из клиентов банка на портале Минфин в разделе, где можно оставлять отзывы о работе банков.

Что произошло

Мужчина рассказал, что недавно получил от ПриватБанка требование актуализировать данные. Но сделать это оказалось не так просто.

"Несколько раз пытался, все бесполезно, то у них критическая ошибка, то у них паспорт почему-то стал фальшивый, по которому открывались карты и счета много лет", — говорится в сообщении.

Клиент отметил, что пытался актуализировать данные разными способами: с телефона, с компьютера.

"Отделения, к сожалению, работают минут 15 в день и конечно там очереди и обновить данные в отделении невозможно", — написал он.

Актуализация данных в ПриватБанке

На сайте банка указывается, что актуализировать данные клиенты могут как в приложении или веб-версии "Приват24", так и в банковском отделении. В последнем случае на помощь придет менеджер, который подскажет, как правильно обновить информацию.

Однако в отделение нужно идти:

с паспортом гражданина;

с идентификационным кодом.

Работники банка также помогут заполнить и подписать необходимой анкеты.

Ранее мы рассказывали, что ПриватБанк отменил тарифы на доставку карт. Этот сервис будет бесплатным для клиентов весь 2026 год. Также писали о новой услуге в ПриватБанке. Так, людям, которые оплачивали товар или услугу, позволили отправлять запросы другим участникам, что они вернули часть средств.