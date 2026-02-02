Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Проблемы с актуализацией данных в ПриватБанке — что предлагают клиентам

Проблемы с актуализацией данных в ПриватБанке — что предлагают клиентам

Ua ru
Дата публикации 2 февраля 2026 07:01
Проблемы с актуализацией данных в ПриватБанке — как можно решить
Отделение ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE

Клиентам государственного ПриватБанка в 2026 году продолжают поступать сообщения об обновлении данных. Иногда с прохождением этой процедуры могут возникнуть определенные трудности.

Об этом написал один из клиентов банка на портале Минфин в разделе, где можно оставлять отзывы о работе банков.

Реклама
Читайте также:

Что произошло

Мужчина рассказал, что недавно получил от ПриватБанка требование актуализировать данные. Но сделать это оказалось не так просто.

"Несколько раз пытался, все бесполезно, то у них критическая ошибка, то у них паспорт почему-то стал фальшивый, по которому открывались карты и счета много лет", — говорится в сообщении.

Клиент отметил, что пытался актуализировать данные разными способами: с телефона, с компьютера.

"Отделения, к сожалению, работают минут 15 в день и конечно там очереди и обновить данные в отделении невозможно", — написал он.

Актуализация данных в ПриватБанке

На сайте банка указывается, что актуализировать данные клиенты могут как в приложении или веб-версии "Приват24", так и в банковском отделении. В последнем случае на помощь придет менеджер, который подскажет, как правильно обновить информацию.

Однако в отделение нужно идти:

  • с паспортом гражданина;
  • с идентификационным кодом.

Работники банка также помогут заполнить и подписать необходимой анкеты.

Ранее мы рассказывали, что ПриватБанк отменил тарифы на доставку карт. Этот сервис будет бесплатным для клиентов весь 2026 год. Также писали о новой услуге в ПриватБанке. Так, людям, которые оплачивали товар или услугу, позволили отправлять запросы другим участникам, что они вернули часть средств.

ПриватБанк банки Приват24 банковские карты банк
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации