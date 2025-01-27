ПриватБанк и мошенники — как клиенту удалось вернуть утраченные средства

Человек со смартфоном в руках. Фото: Unsplash

Государственный "ПриватБанк" сумел вернуть своему клиенту немалую сумму средств, которые с его счета списали неизвестные. Досадная ситуация у украинца возникла в октябре 2024 года, когда мошенникам удалось обойти финансовую систему и рассчитаться чужими деньгами в США и Канаде за предоставленные услуги.

Об этом говорится в сообщении на портале "Минфин" в разделе отзывов.

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Что произошло

По словам мужчины, он является VIP-клиентом "ПриватБанка" и в октябре 2024 года неизвестные списали с его счета 40 тыс. грн. Транзакция произошла без его ведома, о чем он предупредил службу безопасности финучреждения.

"Мне сообщили, что время обработки займет до 120 дней и что банк сделает все возможное, чтобы деньги вернуть. Честно говоря, верилось в это с трудом", — говорится в сообщении.

Мужчина отмечает, что ему пришлось бы возвращать банку значительно большую сумму средств, ведь "ПриватБанк" взимает 3% в месяц кредитных денег за использование кредитного лимита

"Но я был очень приятно удивлен, когда 23.01.2025 мне сообщила мой банкир, что банку удалось не только вернуть все мои деньги, но и отменить снятие кредитных 3%", — рассказал мужчина.

О чем еще стоит знать

Недавно клиенты "ПриватБанка" начали жаловаться на блокировку счетов и прекращение сотрудничества в рамках финансового мониторинга. Дело в том, что банк относит к рискованным поступления, объемы которых превышают обычный уровень.

Ранее мы рассказывали, что клиент "ПриватБанка" в один момент потерял более 50 тыс. грн. Причем банк оказался непричастным к списанию.

Также в Нацбанке предоставили разъяснения относительно лимитов на банковские переводы. Украинцы, если не хотят попасть под ограничения, должны будут подтверждать свои доходы.