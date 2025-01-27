Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow ПриватБанк вернул клиенту 40 тыс. гривен — как он их потерял arrow

ПриватБанк вернул клиенту 40 тыс. гривен — как он их потерял

27 января 2025 07:01
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
ПриватБанк и мошенники — как клиенту удалось вернуть утраченные средства
Человек со смартфоном в руках. Фото: Unsplash
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Государственный "ПриватБанк" сумел вернуть своему клиенту немалую сумму средств, которые с его счета списали неизвестные. Досадная ситуация у украинца возникла в октябре 2024 года, когда мошенникам удалось обойти финансовую систему и рассчитаться чужими деньгами в США и Канаде за предоставленные услуги.

Об этом говорится в сообщении на портале "Минфин" в разделе отзывов.

Читайте также:

Что произошло 

По словам мужчины, он является VIP-клиентом "ПриватБанка" и в октябре 2024 года неизвестные списали с его счета 40 тыс. грн. Транзакция произошла без его ведома, о чем он предупредил службу безопасности финучреждения.

"Мне сообщили, что время обработки займет до 120 дней и что банк сделает все возможное, чтобы деньги вернуть. Честно говоря, верилось в это с трудом", — говорится в сообщении.

null

Мужчина отмечает, что ему пришлось бы возвращать банку значительно большую сумму средств, ведь "ПриватБанк" взимает 3% в месяц кредитных денег за использование кредитного лимита

"Но я был очень приятно удивлен, когда 23.01.2025 мне сообщила мой банкир, что банку удалось не только вернуть все мои деньги, но и отменить снятие кредитных 3%", — рассказал мужчина.

О чем еще стоит знать

Недавно клиенты "ПриватБанка" начали жаловаться на блокировку счетов и прекращение сотрудничества в рамках финансового мониторинга. Дело в том, что банк относит к рискованным поступления, объемы которых превышают обычный уровень.

Ранее мы рассказывали, что клиент "ПриватБанка" в один момент потерял более 50 тыс. грн. Причем банк оказался непричастным к списанию.

Также в Нацбанке предоставили разъяснения относительно лимитов на банковские переводы. Украинцы, если не хотят попасть под ограничения, должны будут подтверждать свои доходы.

ПриватБанк деньги банки мошенничество банк

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

07:30 Возврат в обмен на бронирование — почему это может не сработать

07:01 ПриватБанк вернул клиенту 40 тыс. гривен — как он их потерял

06:40 Обновленные цены на чермет — сколько стоит лом в Украине

06:32 Нацист, чеченец и вагнеровец — безумная троица в Часовом Яру

06:30 Украинцы не будут без хлеба — что ждет посевную в 2025 году

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

06:22 Сколько раз можно игнорировать повестку в ТЦК — уже есть ответ

06:10 Шесть пенсий авансом — кто имеет право на выплату

06:05 Почему Pillar 2 изменит мировую налоговую систему

06:02 Очистка памяти на смартфоне — как сделать без удаления приложений

06:00 Кредиты в Ощадбанке — какая неожиданность ждала клиента

07:30 Возврат в обмен на бронирование — почему это может не сработать

07:01 ПриватБанк вернул клиенту 40 тыс. гривен — как он их потерял

06:40 Обновленные цены на чермет — сколько стоит лом в Украине

06:32 Нацист, чеченец и вагнеровец — безумная троица в Часовом Яру

06:30 Украинцы не будут без хлеба — что ждет посевную в 2025 году

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

06:22 Сколько раз можно игнорировать повестку в ТЦК — уже есть ответ

06:10 Шесть пенсий авансом — кто имеет право на выплату

06:05 Почему Pillar 2 изменит мировую налоговую систему

06:02 Очистка памяти на смартфоне — как сделать без удаления приложений

06:00 Кредиты в Ощадбанке — какая неожиданность ждала клиента

06:40 Обновленные цены на чермет — сколько стоит лом в Украине

26 января 2025

06:40 Новые цены на золото — ломбарды подняли тарифы

25 января 2025

06:49 Закончит ли Трамп войну: чего хотят США и на что согласна Украина

06:40 В Украине обновились цены на латунь — сколько платят за лом

24 января 2025

06:40 Цены на алюминий в Украине — как обновилась стоимость в январе

06:20 Пенсии по баллам — все о новой системе и что будет с выплатами

23 января 2025

06:40 Цены на медь в Украине — сколько дают за цветные металлы

06:20 Цены на недвижимость в Украине — как подорожала аренда в 2025

22 января 2025

06:40 Новые цены на лом в январе — сколько дают за чермет в Украине

21 января 2025

07:40 Что изменится в Украине при Трампе — остановка войны и помощи

Text

22:30 Трамп вышел с заявлением в Лас-Вегасе — эфир Новини.LIVE

Text

00:00 Приговоров для представителей ТЦК почти нет, — Кравец

24 января 2025
Text

19:17 Зеленскому 47 — о чем одесситы хотят поговорить с президентом

Text

17:50 Кабмин изменил отсрочки для студентов — эфир Вечір.LIVE

Text

13:35 Демченко раскритиковал возможное снижение призывного возраста

Text

13:00 Демченко высказался по поводу суда над командиром 155-й бригады

Text

13:00 Трамп может встретиться с Путиным — эфир День.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

11:02 Братчук сообщил, какая ситуация в Великой Новоселке на Донеччине

Text

09:45 В ГСЧС Киевщины сообщили об увеличении жертв ночной атаки

Text

08:00 Трамп анонсировал встречу с Путиным — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:46 Какие льготы могут оформить женщины 60+ в 2025 году — список

16 января 2025

14:27 Салат из свеклы по рецепту из ресторана — очень вкусно и полезно

19 января 2025

06:22 Что делать, если силой удерживают в ТЦК — юристы дали советы

18 января 2025

15:12 Тарифы для пенсионеров — от какого оператора выбрать в 2025 году

19 января 2025

15:15 Требования к украинцам в Германии — почему депортируют в 2025

15 января 2025

20:00 Четыре очереди мобилизации — кто пойдет служить первым

16 января 2025

17:12 Цены на яйца уже не те, но есть бюджетный вариант — где искать

20 января 2025

12:10 Яйца и еще 3 ингредиента — салат за 2 мин, невозможно оторваться

23:23 Как в "Резерв+" узнать, находишься ли ты в розыске

16 января 2025

09:17 Нежелательные звонки — на номера с какими цифрами нельзя отвечать