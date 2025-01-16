Ліміти на банківські перекази в Україні, кого вони стосуються — розбір від НБУ

Картка у банкоматі. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

В Україні запровадили обмеження на вихідні платежі, але вони стосуватимуться лише невеликої частини клієнтів банків. Ці заходи спрямовані на протидію тіньовій економіці.

В НБУ пояснили, як саме працюватимуть ліміти на банківські перекази в Україні та кого вони торкнуться.

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Кого стосуються ліміти на банківські перекази

Банки не вводитимуть обмеження на операції для клієнтів із підтвердженими джерелами доходів, включаючи тих, хто отримує на картку зарплату, та інших клієнтів із документально підтвердженими доходами, а також для волонтерів. У разі відсутності документального підтвердження доходу банки зобов'язані встановити ліміти на операції (в тому числі за реквізитами IBAN).

Для клієнтів із високим рівнем ризику ліміт становитиме до 50 тисяч гривень на місяць. Для клієнтів із середнім та низьким рівнем ризику ліміти будуть такими: з 1 лютого 2025 року — до 150 тисяч гривень на місяць, а з 1 червня 2025 року — до 100 тисяч гривень на місяць.

Заступниця голови НБУ Катерина Рожкова зазначила, що, згідно з розрахунками, які підтверджені банками, встановлені обмеження торкнуться менш як 1% громадян. Вона пояснила, що банк не вводитиме обмеження на операції, якщо клієнт має підтверджені доходи.

Рожкова уточнила, що, наприклад, якщо зарплатна картка клієнта в даному банку і банк бачить, що всі надходження є виплатами від роботодавця у вигляді заробітної плати, а накопичення також сформовані з цих доходів, то навіть при сумі, що перевищує 100 тисяч або 400 тисяч гривень за певний період, банк не ставитиме запитань і не запроваджуватиме обмеження.

Навіщо встановили ліміти на банківські перекази

За словами Рожкової, ціль запровадження цих обмежень — продовження боротьби з тіньовим ринком. Вона наголосила, що банки не є головним інструментом у цьому процесі та не виконують основну роль, проте вони можуть відіграти важливу роль у підтримці цієї боротьби. Оскільки ці установи залучені до всіх економічних сфер.

Рожкова також нагадала, що навіть до введення цих обмежень у законі про фінансовий моніторинг існувало правило, згідно з яким, якщо сума перевищує 400 тисяч гривень, клієнт повинен був підтвердити джерело цих коштів, чи то гроші, принесені до банку для поповнення рахунку, чи надходження іншого характеру.

"Все, що вище ніж 400 тисяч гривень, ти маєш підтвердити, звідки ти його взяв. Приніс ці гроші в банк покласти собі на рахунок чи поповнюєш якимось іншим чином, ти маєш банку сказати, де ти це взяв", — додала заступниця голови НБУ.

Нагадаємо, серед головних нововведень 2025 року в Україні — ліміти на карткові перекази. Вони були встановлені "Меморандумом про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг", який підписали українські банки.

Також у ПриватБанку пояснили, кому скорочують кредитні ліміти. Рішення про надання кредитного ліміту ухвалюється за аналізом багатьох чинників.