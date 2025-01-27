ПриватБанк і шахраї — як клієнту вдалося повернути втрачені кошти

Людина зі смартфоном в руках. Фото: Unsplash

Державний "ПриватБанк" зумів повернути своєму клієнту чималу суму коштів, яку з його рахунку списали невідомі. Прикра ситуація в українця виникла у жовтні 2024 року, коли шахраям вдалося обійти фінансову систему та розрахуватися чужими грошима у США та Канаді за надані послуги.

Про це йдеться у повідомленні на порталі "Мінфін" у розділі відгуків.

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Що сталося

За словами чоловіка, він є VIP-клієнтом "ПриватБанку" і у жовтні 2024 року невідомі списали з його рахунку 40 тис. грн. Транзакція сталася без його відома, про що він сповістив службу безпеки фінустанови.

"Мені повідомили, що час обробки займе до 120 днів і що банк зробить все можливе, щоб гроші повернути. Чесно кажучи, вірилося в це важко", — йдеться у повідомленні.

Чоловік зауважує, що йому довелося б повертати банку значно більшу суму коштів, адже "ПриватБанк" стягує 3% на місяць кредитних грошей за використання кредитного ліміту

"Але я був дуже приємно здивований, коли 23.01.2025 мені повідомила моя банкірка, що банку вдалося не лише повернути всі мої гроші, а й скасувати зняття кредитних 3%", — розповів чоловік.

Про що ще варто знати

Нещодавно клієнти "ПриватБанку" почали скаржитися на блокування рахунків та припинення співпраці в межах фінансового моніторингу. Річ у тому, що банк відносить до ризикованих надходження, обсяги яких перевищують звичайний рівень.

Раніше ми розповідали, що клієнт "ПриватБанку" в один момент втратив понад 50 тис. грн. При чому банк виявився непричетним до списання.

Також у Нацбанку надали роз'яснення щодо лімітів на банківські перекази. Українці, якщо не хочуть потрапити під обмеження, повинні будуть підтверджувати свої доходи.