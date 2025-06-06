ПриватБанк ввел единый номер 3700 — как это будет работать

Мобильное приложение ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Государственный "ПриватБанк" с целью защиты клиентов от мошенников ввел новый стандарт коммуникации. С июня 2025 года представители финучреждения будут осуществлять телефонные звонки по Украине исключительно с единого короткого номера 3700.

Об этом информирует пресс-служба банка.

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"Звонки клиентской поддержки и бизнес коммуникации от ПриватБанка для розничных клиентов по всей Украине мы делаем с короткого сервисного номера контактного центра банка 3700", — говорится в сообщении.

По словам члена правления ПриватБанка по вопросам розничного бизнеса Дмитрия Мусиенко, соответствующие изменения позволят тщательнее противодействовать мошенническим схемам в сфере финуслуг и повысят доверие граждан к коммуникации с финучреждением.

"Безопасность клиентов — наш приоритет, стандартизируя звонки с единого номера контактного центра, мы хотим обеспечить уверенность клиентов в том, что они общаются с официальным представителем банка", — подчеркнул он.

Таким образом, все сервисные звонки по номеру 3700 будут поступать клиентам в Украине на финансовые номера мобильных операторов:

Киевстар;

Vodafone;

Lifecell.

Другие каналы связи с банком и как проверить номер

В банке отметили, что основным сервисным номером для общения с клиентами будет 3700, однако при необходимости коммуникации могут осуществляться также с других номеров.

Чтобы обезопасить себя от мошенников, клиенту предоставят возможность проверить принадлежность номера банка на портале или в приложении "Приват24":

Для этого необходимо:

найти в меню "Коммуникации";

нажать "Звонки";

проверить номер телефона.

Корпоративным клиентам звонки в дальнейшем будут поступать от персональных менеджеров.

"Также ПриватБанк в очередной раз обращает внимание клиентов, что банк никогда не звонит клиентам в мессенджерах Telegram, Viber и других. Если вам позвонили в мессенджер и представились работником банка — вероятно это мошенники", — добавили в пресс-службе.

Ранее мы сообщали, что ПриватБанк взимает комиссию, если хотя бы один из счетов стал неактивным. Такая плата предусмотрена за "обслуживание неактивных счетов".

Также рассказывали, что у клиентов ПриватБанка иногда возникают трудности с оплатой картой. Речь идет о задержках в списании средств, в частности, при оплате за проезд в метрополитене.