ПриватБанк объяснил, зачем требуют обновить анкетные данные

Банковское приложение "Приват24". Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиенты государственного финучреждения "ПриватБанк" просят объяснить, в связи с чем финучреждение требует дать согласие на использование цифровой собственноручной подписи (ЦСП) и обновить анкетные данные, где все вопросы касаются Соединенных Штатов. В банке объяснили, с чем связано соответствующее требование.

Об этом говорится на странице ПриватБанка в соцсети Facebook.

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Требование заполнения анкеты в ПриватБанке

Как отметила одна из клиенток банка, она получила в приложении "Приват24" сообщение с просьбой заполнить анкету и дать разрешение на ее цифровую подпись.

Женщина попросила объяснить, почему банк навязывает обязательную аутентификацию, если действует договор с клиентом банка, а также почему во время проверки требуют внести данные в анкету, где почти все вопросы касаются США (является ли человек гражданином или налоговым резидентом этой страны, находился ли на ее территории).

Также указано, что подписанием соответствующей анкеты клиент дает разрешение на раскрытие информации о себе иностранным банкам, тогда как освобождает этот банк от ответственности.

"... Все без объяснений. Эту анкету клиент подписывает ЦСП (цифровая собственноручная подпись) на планшете. Почему ЦСП, если клиент в отделении банка и может подписать вживую, почему не предоставляется второй экземпляр подписанного документа... на какие цели дальше используется ЦСП клиента и т.д...", — говорится в сообщении.

Объяснение ПриватБанка по обновлению данных

В финучреждении отреагировали на обращение, извинившись за то, что такая ситуация создала неудобства. Там объяснили, что речь идет о требовании украинского законодательства. А именно — банки не могут обслуживать клиентов, если в базе заполнены или актуализированы не все их данные.

Так, согласно постановлению №65 Национального банка Украины (НБУ) от 19 мая 2020 года "Об утверждении Положения "Об осуществлении банками финансового мониторинга", финучреждение обязано обеспечивать актуализацию данных о клиенте.

Возможность осуществления актуализации данных дистанционно добавлена в приложение "Приват24". Так, при такой необходимости при входе появится соответствующее сообщение с возможностью создания заявки.

В банке рекомендовали для актуализации данных использовать последние версии приложения "Приват24" или обновленную его web-версию.

"В противном случае для актуализации данных советуем обратиться с паспортом и ИНН в любое отделение ПриватБанка", — сообщил представитель банка, добавив карту отделений.

Скриншот. Источник: ПриватБанк в FB

Ранее мы писали, что граждане имеют определенные трудности с покупкой недвижимости по программе "еВідновлення". В частности, ПриватБанк может блокировать осуществление соответствующей операции.

Также сообщали, что получить депозит умершего человека, который был клиентом ПриватБанка, может оказаться очень сложной задачей. Финучреждение может игнорировать требования по выдаче средств.