ПриватБанк анонсировал масштабные планы — что изменится в услугах

Мобильное приложение Приват24. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Государственный "ПриватБанк" заявил о планах реализовать большую программу инноваций и развития новых электронных услуг. Стартует она с запуска улучшенной версии мобильного приложения "Приват24", которую IТ-команда разработала на основе анализа отзывов и пожеланий клиентов для большего удобства мобильного банка.

Об этом говорится на портале финучреждения.

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Как рассказали в финучреждении, эволюция мобильного приложения банка станет лишь шагом реализации большой программы инноваций и развития новых электронных услуг. Поэтому воплощать соответствующие планы начнут с запуска обновленного дизайна и инклюзивных возможностей главного экрана в Приват24. В дальнейшем предполагаются еще несколько важных этапов по обновлению.

В банке отметили, что соревнуются за завоевание доверия клиентов и улучшение доступности услуг, ориентированные на лучший клиентский опыт. Основным фокусом развития является улучшение клиентского пути по трем направлениям:

простота;

интересность;

приятность.

"Главными инициаторами всех изменений в Приват24, конечно, являются наши клиенты. Мы ежедневно получаем предложения от пользователей по внедрению новых возможностей Приват24 для удобства пользования тем или иным сервисом. Мы начинаем процесс обновления с изменений в дизайне мобильного приложения и внедрения новой концепции главного экрана", — заявили в банке.

Подробнее о новом мобильном банке "Приват24"

Как пояснили в финучреждении, клиенты получили новый дизайн приложения "Приват24". Он основывается на современных подходах юзабилити, инклюзивности и является результатом проанализированного клиентского опыта и отзывов от украинцев, которые стали участниками программы бета-тестирования.

Также изменения касаются баланса и реквизитов карт. Они будут доступны сразу на главном экране без дополнительных переходов. Можно будет пополнять карточный счет в несколько кликов:

с Apple Pay или Google Pay;

с собственной карты;

с карты другого банка;

по номеру счета IBAN.

Любимые услуги и шаблоны у клиента будут также "под рукой", ведь сразу появятся на главном экране. Внизу на панели навигации будет расположена программа лояльности "Привет" с кешбэком и скидками, накопления в сервисе "Конверты".

Изменения в дизайне. Источник: ПриватБанк

"После запуска улучшенной версии приложения Приват24 IТ-команда продолжит анализировать отзывы и пожелания клиентов, чтобы делать мобильный банк еще удобнее", — добавили представители финучреждения.

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