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Клієнтка ПриватБанку втратила майже 8 тис. грн — що сталося

20 січня 2025 07:01
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
ПриватБанк списав понад 8 тисяч гривень, коли клієнтка поповнювала мобільний — як так сталося
Дівчина йде по вулиці. Фото: УНІАН
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Клієнти державного "ПриватБанку" продовжують стикатися з різноманітними проблемами. Наприклад, жінка втратила понад 8 тис. грн, коли намагался поповнити свій мобільний рахунок через додаток "Приват 24".

Про це стало відомо з Єдиного реєстру судових рішень

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Їй не вдалося запустити мобільний застосунок для поповнення рахунку на телефоні. Однак згодом вона отримала дзвінок від нібито голосового чатбота "ПриватБанку", який повідомив про те, що з її банківської картки намагаються зняти кошти, щоб скасувати дану операцію потрібно натиснути цифру "1". Виконаши цю дію вона вирішила перевірити баланс на карті, однак "Приват 24" досі не працював. 

Розблокувати додаток змогли лише працівники "ПриватБанку". Вони й повідомили жінці, що вона має борг перед банком у розмірі 8 883 грн.

Українка була змушена звертатися в поліцію, а правоохоронці, провівши розслідування, скерували справу до суду. У позові  клієнтка просила суд зобов′язати банк повернути списані кошти.

Яким було рішення суду 

Суд зобов′язав "ПриватБанк" сплатити клієнтці 8 883 грн з врахуванням інфляції (669 грн). 

"Встановивши фактичні обставини справи, які мають суттєве значення для її вирішення, зокрема, несанкціоноване списання коштів з її рахунків, приходить висновку про наявність правових підстав для задоволення позову в цій частині", — йдеться у матеріалах справи.

Раніше у Національному банку України пояснили, кого стосуються ліміти на банківські перекази. Аби не потрапити під обмеження, клієнти фінансових установ мають підтверджувати свої доходи. 

Також у ПриватБанку пояснили, кому скорочують кредитні ліміти. Рішення про надання кредитного ліміту ухвалюється за аналізом багатьох чинників.

ПриватБанк гроші банки Приват24 банк

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