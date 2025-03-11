ПРРО "Каса" від ПриватБанку — які проблеми має бізнес

Розрахунок банківською картою. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнти державного "ПриватБанку" скаржаться на збої в роботі програмного реєстратора розрахункових операцій (ПРРО) "Каса". Технічна помилка в обладнанні банку призводить до щомісячних втрат коштів.

Про це йдеться на сторінці банку у соціальній мережі Facebook.

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Як розповів громадянин, він стикається з регулярними негараздами в обслуговуванні ПРРО ПриватБанку під час здійснення оплати.

За його словами, коли клієнт розрахувався, на екрані виникає повідомлення про сплату, а тільки-но він пішов — надходить повідомлення про відхилення транзакції. Повернути кошти у такому разі проблематично. Ситуація повторюється регулярно, що призводить до щомісячних фінансових втрат.

"Намагаюсь третій день повернути кошти по транзакції, але мене ганяють по телефонах та всі, до яких я попадаю, кажуть, це не до мене: оператор підтримки РРО — це не моє питання, оператор гарячої лінії — це не моє питання, голосовий помічник взагалі то повний треш. І так по колу... Технічна помилка в обладнанні банка, за яке я сплачую 400 грн кожного місяця приводить до втрати моїх коштів та мого часу", — зазначив клієнт.

Скриншот. Джерело: ПриватБанк у FB

Що відомо про ПРРО "Каса" від ПриватБанку

На сторінці у соцмережі представники банку поки не пояснили, як діяти у такій ситуації.

Як відомо, програмний реєстратор розрахункових операцій (ПРРО) працює у вигляді комп'ютерної програми або мобільного застосунку, що встановлюються на будь-який зручний девайс.

Як зазначається на порталі фінустанови, ПРРО "Каса" від ПриватБанку створений для фіскалізації готівкових та безготівкових оплат, покликаний заощадити час і спростити взаємодію з податковою.

ПРРО працює у вигляді комп'ютерної програми або мобільного додатка, що встановлюються на будь-який зручний девайс.

У банку серед переваг програмного реєстратора розрахункових операцій "Каса" називають наступні:

сервіс безкоштовний;

немає витрат на купівлю касового обладнання;

підходить для всіх видів платежів;

на налаштування каси йде лічені години та не вимагає візиту до податкової чи банку;

чеки зберігаються протягом трьох років;

працює служба технічної підтримки в режимі 24/7.

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