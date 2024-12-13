ПриватБанк рассказал, как обойти блокировку при оплате на рисковых сайтах

ПриватБанк предупредил о рисках во время платежей — детали
В госфинучреждении "ПриватБанк" объяснили, почему иногда отказывают в осуществлении платежей онлайн и требуют дополнительно ввести ПИН-код. Также рассказали, как самостоятельно разблокировать такие платежи.
Об этом говорится на портале банка.
Операции с дополнительным ПИН-кодом
На портале "Минфин" появилась жалоба клиентки, где рассказала о блокировании платежа при покупке товара, банк требовал сделать дополнительные манипуляции посредством отправки подтверждения ПИН-кода.
"Пришло сообщение, что нужно подтвердить СМС, я все сделала, послала код, а они мне пишут, что карта будет заблокирована! И все это, хотя код был верный! Потом они еще несколько кодов потребовали, и на этом не остановились — теперь хотят подтверждения пин-кода, которым я никогда не пользовалась! Я же картой всегда онлайн рассчитывалась! Я пыталась связаться с ними, но это просто невозможно! Вход в аппликацию заблокировали и требуют пин, который я не знаю", — говорится в сообщении.
В банке объясняют, что заблокировать платеж могут, если по имеющейся информации, торговая точка или сайт, где осуществлялась платежная операция, окажется рисковой.
"ПриватБанк заботится о сохранении средств на счетах клиентов, поэтому платежи в подобных точках останавливаются, пока клиент не подтвердит, что сознательно делает операцию", — отмечают в финучреждении.
В то же время, если клиент уверен в надежности сайта, где осуществляется операция, то можно разблокировать платеж самому. Для этого нужно заполнить поле номера телефона для разблокировки по ссылке. После обработки заявки необходимо произвести платеж повторно.
Также можно получить ПИН-код следующим образом: отправить смс-сообщение с текстом PIN+1234 на номер +380920003700 (PIN — три латинские буквы, 1234 — последние четыре цифры личной карты). После этого придет ответ от банка с новым PIN-кодом.
Кроме того, можно запросить смену ПИН-кода через номер на 3700 (для граждан в Украине).
В ПриватБанке добавили, что они должны блокировать платежи, поскольку банк не несет ответственности за соответствующие транзакции в случае дальнейших проблем с подобными сайтами и необходимостью возврата средств.
"Сотрудничество с компаниями, находящимися вне зоны влияния действующего законодательства Украины и позволяющими осуществлять арбитражные маржинальные операции, рискованно, поскольку такие компании могут быть посредниками между реальными брокерами и клиентами, а также незарегистрированными в соответствующем порядке или даже мошенниками. В этом случае шансы вернуть средства значительно уменьшаются, поскольку ведение судебного процесса необходимо будет проводить именно в стране расположения компании", — отметили на портале финучреждения.
Напомним, в ПриватБанке могут возникнуть трудности со списанием кешбэка. В то же время, в финучреждении рассказали, что сделают все возможное для устранения проблем.
Ранее мы писали, что ПриватБанк начал активно блокировать счета некоторым волонтерам. В банке объяснили, что действуют в рамках требований Нацбанка.
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