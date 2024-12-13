ПриватБанк рассказал, как обойти блокировку при оплате на рисковых сайтах

Покупка товаров в интернете. Фото: Freepik

В госфинучреждении "ПриватБанк" объяснили, почему иногда отказывают в осуществлении платежей онлайн и требуют дополнительно ввести ПИН-код. Также рассказали, как самостоятельно разблокировать такие платежи.

Об этом говорится на портале банка.

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Операции с дополнительным ПИН-кодом

На портале "Минфин" появилась жалоба клиентки, где рассказала о блокировании платежа при покупке товара, банк требовал сделать дополнительные манипуляции посредством отправки подтверждения ПИН-кода.

"Пришло сообщение, что нужно подтвердить СМС, я все сделала, послала код, а они мне пишут, что карта будет заблокирована! И все это, хотя код был верный! Потом они еще несколько кодов потребовали, и на этом не остановились — теперь хотят подтверждения пин-кода, которым я никогда не пользовалась! Я же картой всегда онлайн рассчитывалась! Я пыталась связаться с ними, но это просто невозможно! Вход в аппликацию заблокировали и требуют пин, который я не знаю", — говорится в сообщении.

В банке объясняют, что заблокировать платеж могут, если по имеющейся информации, торговая точка или сайт, где осуществлялась платежная операция, окажется рисковой.

"ПриватБанк заботится о сохранении средств на счетах клиентов, поэтому платежи в подобных точках останавливаются, пока клиент не подтвердит, что сознательно делает операцию", — отмечают в финучреждении.

В то же время, если клиент уверен в надежности сайта, где осуществляется операция, то можно разблокировать платеж самому. Для этого нужно заполнить поле номера телефона для разблокировки по ссылке. После обработки заявки необходимо произвести платеж повторно.

Скриншот. Источник: ПриватБанк

Также можно получить ПИН-код следующим образом: отправить смс-сообщение с текстом PIN+1234 на номер +380920003700 (PIN — три латинские буквы, 1234 — последние четыре цифры личной карты). После этого придет ответ от банка с новым PIN-кодом.

Кроме того, можно запросить смену ПИН-кода через номер на 3700 (для граждан в Украине).

В ПриватБанке добавили, что они должны блокировать платежи, поскольку банк не несет ответственности за соответствующие транзакции в случае дальнейших проблем с подобными сайтами и необходимостью возврата средств.

"Сотрудничество с компаниями, находящимися вне зоны влияния действующего законодательства Украины и позволяющими осуществлять арбитражные маржинальные операции, рискованно, поскольку такие компании могут быть посредниками между реальными брокерами и клиентами, а также незарегистрированными в соответствующем порядке или даже мошенниками. В этом случае шансы вернуть средства значительно уменьшаются, поскольку ведение судебного процесса необходимо будет проводить именно в стране расположения компании", — отметили на портале финучреждения.

Напомним, в ПриватБанке могут возникнуть трудности со списанием кешбэка. В то же время, в финучреждении рассказали, что сделают все возможное для устранения проблем.

Ранее мы писали, что ПриватБанк начал активно блокировать счета некоторым волонтерам. В банке объяснили, что действуют в рамках требований Нацбанка.