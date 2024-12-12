ПриватБанк заблокував рахунок волонтеру за збір донатів на дрони

Картка ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У державній фінустанові "ПриватБанк" блокують рахунки деяким громадянам, які збирають кошти на дрони для українських військових. У банку дали пояснення, чому змушені йти на такий крок.

Про це йдеться в одному з повідомлень на порталі "Мінфін", де можна лишати питання до банків.

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Блокування рахунків у ПриватБанку

Як зазначив клієнт банку, він — волонтер, мав картку у фінустанові, де було відкрито збір донатів для військовослужбовців. Передав фінустанові всі необхідні документи для надання статусу волонтера, та після тривалого розгляду рахунок заблокували.

"Збирав гроші через соцмережі та купував дрони для ЗСУ. ПриватБанк побачив, що на мою картку Приват йдуть гроші і запитав мене, що це за гроші? Я пояснив банку, що я почав займатися волонтерством. Надав банку усі документи на волонтерство. Пояснив, звідки надходять гроші. Показав, куди я їх потім витрачаю. Надав банку чеки, що я купував дрони для ЗСУ. Попросив ПриватБанк надати мені статус волонтера та дозволити приймати донати на карту ПриватБанку. Банк довго розглядав мою заявку на волонтерство №1593317... Я подзвонив на гарячу лінію і запитав, чи можу я приймати донати на картку? ПриватБанк сказав, що так! Мені банк встановив ліміт на зарахування коштів 1 млн грн на місяць. Тобто ПриватБанк вже дав добро на збір донатів на картку піднявши мені ліміт. Але рішення про надання мені статусу волонтера у ПриватБанку ще не було прийнято, тому що профільний спеціаліст ще працював з моїми документами. Через 5 днів моя картка блокується ПриватБанком", — повідомив він.

Так, чоловік отримав повідомлення у "Приват24" про те, що його операції по картці банк розцінив як ризикові, тому картку заблокували і розірвали відносини. Громадянин обурений, адже на всі надходження та витрати є підтвердження.

"Що протиправного я зробив? Хіба волонтерство заборонено законом в Україні? Всі документи маю. Все надав банку. Все пояснив в письмовій формі. Навіть просто карточку ПриватБанку я мати тепер не можу. Мені дійсно страшно. Куди котиться ця країна? Якщо людина просто не може робити добрі справи. Це страшно! У нашої країни нема майбутнього. З моральної точки зору, те що зробив Приватбанк — це огидно!", — наголосив чоловік.

Звернення. Джерело: Мінфін

Пояснення ПриватБанку

У банку відповіли на повідомлення, зазначивши, що працюють в межах чинного законодавства та керуються нормативно-правовими актами Національного банку. Вчинені заходи відповідають вимогам щодо безпеки та дотримання правил фінансового моніторингу в країні.

"Банк як суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний вживати заходів, покликаних запобігати та протидіяти легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом; фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення. Наразі ваше обслуговування обмежене", — повідомили у фінустанові, не уточнивши деталей порушення.

Водночас, при розірванні ділових відносин клієнту надане право переказу залишків коштів до іншого банку. Для цього треба звернутись до будь-якого відділення банку, надавши:

реквізити рахунку, відкритого в іншому банку на ім’я клієнта;

документи, що підтверджують повноваження розпоряджатись рахунками;

документи, що посвідчують особу;

документ, що засвідчує реєстрацію у Держреєстрі фізичних осіб-платників податків та містить реєстраційний номер облікової картки платника податків;

заяву про перерахування залишку коштів.

Посилення контролю за фінансовими операціями

Варто зауважити, що 10 грудня українські банки підписали меморандум "Про забезпечення прозорості функціонування ринку банківських платіжних послуг", що передбачає нові жорсткіші ліміти на фінансові операції клієнтів протягом одного місяця. Відповідний документ покликаний посилити контроль.

У разі присвоєння клієнту "низького" або "середнього" ризику — діятимуть наступні ліміти на перекази:

з 1 лютого 2025 року — 150 тис. грн;

з 1 червня 2025 року — 100 тис. грн.

З високим ризиком громадяни не зможуть переказувати більш ніж 50 тис. грн щомісяця.

Як відомо, з 1 жовтня 2024 року діє ліміт у 150 тис. грн, встановлений регулятором, на перекази між фізичними особами. У фінустанові уточнили, що ліміт не торкнеться переказів коштів між кількома рахунками клієнта. А також:

волонтерів, зареєстрованих у банку;

клієнтів, які нададуть підтвердження джерел доходів.

Нагадаємо, у ПриватБанку раніше розповіли, що під новий ліміт, запроваджений НБУ у жовтні поточного року, потрапили також волонтери. Проте лише частини з них торкнуться обмеження на p2p-перекази.

Раніше ми писали, що банки перевірятимуть усіх громадян за новими критеріями. Також почнуть вводити посилені обмеження на платежі та перекази.