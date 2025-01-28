ПриватБанк добавил новую функцию для бизнеса — что нужно знать

Расчет банковской картой. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Госфинучреждение "ПриватБанк" расширило функционал, подключив к мобильному эквайрингу "Терминал" программу лояльности "Привет". Речь идет о возможности для покупателей получать персонализированные скидки во время оплаты.

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

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Как отмечается, ПриватБанк улучшил поддержку предпринимателей, осуществляющих прием платежей за товары и услуги безналично через смартфоны и приложение "Терминал", добавив в приложение программу "Привет".

Такие изменения позволят покупателям получать персонализированные скидки при расчете не только через обычные POS-терминалы или онлайн, а также приложение "Терминал".

По словам руководителя направления торгового эквайринга ПриватБанка Сергея Макаренко, финучреждение продолжает предлагать тренды в финансовых технологиях, делая сервисы эквайринга для предпринимателей более доступными, удобными и выгодными.

"Интеграция программы лояльности "Привет" в приложении "Терминал" открывает новые возможности для привлечения клиентов и обеспечивает лучший клиентский опыт", — отметил Макаренко.

Объявление. Источник: ПриватБанк

Как предпринимателям подключить программу лояльности "Привет"

Соответствующую программу лояльности "Привет" бизнесмены смогут подключить самостоятельно в приложении "Приват24 для бизнеса". Для настройки акционного предложения нужно сделать несколько шагов:

войти в "Приват24 для бизнеса";

выбрать пункт "Маркетинг";

добавить программу лояльности "Привет".

В пресс-службе банка добавили, что мобильный эквайринг с приложением "Терминал" стал неотъемлемой частью работы бизнеса. Им пользуются продавцы на рынках, в магазинах, крупных торговых центрах, продавцы товаров для дома, официанты в заведениях питания.

На сегодняшний день насчитывается более 28 тысяч предпринимателей, которые являются активными пользователями "Терминала". По оценкам, украинцы оплачивают товары и услуги через смартфоны и приложение "Терминал" ПриватБанка на 1 млрд грн ежемесячно.

Ранее мы писали, что ПриватБанк запустил канал связи с клиентами через RCS — этот сервис доступен по всей Украине для Android-устройств, а вскоре появится на устройствах iOS. Речь идет о новой и довольно современной технологии мобильных сообщений.

Также сообщалось, что ПриватБанк установил новые лимиты для граждан, которые осуществляют заказ снятия валюты для обмена в банковских кассах. Размер выплаты вырос вчетверо — до 400 тыс. грн.