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ПриватБанк предупредил, кому необходимо перевыпустить карту

25 декабря 2024 07:01
Ксения Симонова - Редактор
ПриватБанк рассказал, что делать в случае истечения срока действия карт.
Банковская карта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В государственном "ПриватБанке" рассказали, в каких случаях можно пользоваться старыми картами, а когда крайне необходим перевыпуск. С таким вопросом обращаются клиенты финучреждения.

Об этом сообщается на сайте "Минфин", где можно пообщаться с представителями банков.

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Так, в одном из сообщений клиентка банка, ныне находящаяся за границей, хотела уточнить, есть ли необходимость перевыпуска карты для дальнейшего пользования в случае истечения срока действия. Также сообщила об озабоченности тем, что специально прибыть для этого в Украину нет возможности, в то время как необходимо оплачивать жилищно-коммунальные услуги.

"30 ноября 2024 года истек срок действия карты. Я могу продлить срок действующей карты? Не могу получить новую, потому что нахожусь в Израиле. Напишите, что для этого нужно? Мне нужно платить за коммунальные услуги", — говорится в обращении.

 

ПриватБанк
Скриншот. Источник: Минфин

Когда необходим перевыпуск карт ПриватБанка

Как пояснили в финучреждении, во время военного положения срок использования всех карт ПриватБанка продлен на 30 месяцев. То есть, нет необходимости перевыпускать карту в случае истечения срока действия, указанного на карте. Для старых карт доступны следующие операции в Украине:

  • оплата в магазинах по POS-терминалу;
  • снятие наличных денежных средств в банкоматах;
  • операции в приложении "Приват24";
  • пополнение счета (любым удобным способом).

В то же время, для граждан, находящихся за границей, нужно перевыпустить карту для возможности осуществления всех финансовых операций.

"Если по карте планируете и другие операции, например, оплату в интернете, магазинах за рубежом и т.д. — советуем перевыпустить карту", — уточнили в банке.

Представитель финучреждения рассказал, что это можно сделать в приложении "Приват24". Там необходимо осуществить перевыпуск карты на виртуальную. Такая карта позволит совершать все необходимые операции, ведь является аналогом пластиковой.

Также можно сделать заказ карты с доставкой за границу. Такая доставка будет бесплатной для клиентов. В частности, Израиль находится в списке стран, куда банк доставляет карты.

Ранее мы писали, что ПриватБанк на зимние праздники планирует снизить некоторые тарифы. Международные переводы на зарубежные карты по всему миру будут стоить вдвое дешевле.

Также сообщалось, что повышение военного сбора коснулось депозитов военнослужащих. В декабре в ПриватБанке удерживают с вкладов не 1,5%, а сразу 5%.

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