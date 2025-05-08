В Приват24 снова стала доступной популярная услуга — детали

ПриватБанк возобновил важный онлайн-сервис — что стало доступным
Государственный "ПриватБанк" сообщил о возобновлении функционирования услуги по продаже железнодорожных билетов. Работа сервиса была нарушена в связи с кибератакой на сервисы АО "Укрзализныця".
Об этом проинформировала пресс-служба государственного финучреждения.
Подробнее о сервисе по продаже билетов в "Приват24"
Как сообщили в пресс-службе, из-за кибератаки на сервисы украинского железнодорожного перевозчика покупка билетов через мобильный банк "Приват24" была невозможна. Сбой в IT-системе "Укрзализныци" произошел 23 марта 2025 года.
"Банк возобновил работу популярных у клиентов и удобных услуг продажи железнодорожных билетов через приложение и сайт после вынужденного тайм-аута соответствующих сервисов Укрзализныци, которые были связаны с ликвидацией последствий вражеской кибератаки на железнодорожные сервисы", — говорится в сообщении.
Сейчас услуга снова функционирует полноценно и клиенты ПриватБанка могут покупать железнодорожные билеты на все направления поездов Укрзализныци. Гражданам доступна продажа билетов:
- онлайн через сервисы в мобильном банке "Приват24";
- на специальном сайте bilet.pb.ua.
Как приобрести билет и сколько стоит услуга
Для того, чтобы осуществить платеж за железнодорожный билет на поезд, нужно:
- указать направление — откуда/куда ехать;
- выбрать дату поездки;
- указать номер рейса и время отправления;
- выбрать номер вагона, место;
- указать количество билетов и вид: детский/взрослый;
- указать фамилию и имя пассажиров.
В финучреждении напомнили, что, кроме железнодорожных билетов, через ПриватБанк можно также дистанционно покупать билеты на автобусы по Украине и за границу.
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