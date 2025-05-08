В Приват24 снова стала доступной популярная услуга — детали

Мобильное приложение ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Государственный "ПриватБанк" сообщил о возобновлении функционирования услуги по продаже железнодорожных билетов. Работа сервиса была нарушена в связи с кибератакой на сервисы АО "Укрзализныця".

Об этом проинформировала пресс-служба государственного финучреждения.

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Как сообщили в пресс-службе, из-за кибератаки на сервисы украинского железнодорожного перевозчика покупка билетов через мобильный банк "Приват24" была невозможна. Сбой в IT-системе "Укрзализныци" произошел 23 марта 2025 года.

"Банк возобновил работу популярных у клиентов и удобных услуг продажи железнодорожных билетов через приложение и сайт после вынужденного тайм-аута соответствующих сервисов Укрзализныци, которые были связаны с ликвидацией последствий вражеской кибератаки на железнодорожные сервисы", — говорится в сообщении.

Сейчас услуга снова функционирует полноценно и клиенты ПриватБанка могут покупать железнодорожные билеты на все направления поездов Укрзализныци. Гражданам доступна продажа билетов:

онлайн через сервисы в мобильном банке "Приват24";

на специальном сайте bilet.pb.ua.

Как приобрести билет и сколько стоит услуга

Для того, чтобы осуществить платеж за железнодорожный билет на поезд, нужно:

указать направление — откуда/куда ехать;

выбрать дату поездки;

указать номер рейса и время отправления;

выбрать номер вагона, место;

указать количество билетов и вид: детский/взрослый;

указать фамилию и имя пассажиров.

Тарифы за сервис в Приват24. Источник: ПриватБанк

В финучреждении напомнили, что, кроме железнодорожных билетов, через ПриватБанк можно также дистанционно покупать билеты на автобусы по Украине и за границу.

Ранее мы рассказывали о том, что в ПриватБанке процедура по возврату средств из-за невыдачи в банкомате может быть довольно длительной. Некоторые вынуждены ждать до четырех месяцев.

Также сообщали о том, что в ПриватБанке напомнили об обязанности клиентов по актуализации данных. Такую процедуру необходимо проходить минимум раз в пять лет.