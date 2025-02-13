ПриватБанк запустил цветочный кешбэк в 15% — как получить скидки на День влюбленных

Расчет картой ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиенты госфинучреждения "ПриватБанк" могут присоединиться к новой акции, посвященной Дню влюбленных, по получению кешбэка. В частности, банк обещает вернуть часть средств за покупку цветов.

Об этом говорится в сообщении на сайте банка.

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Условия "цветочного" кешбэка в ПриватБанке

"ПриватБанк запустил кешбэк 15% на цветы, именной кэшбек для Валентинов и валентинки в "Привет", — говорится в сообщении.

Отмечается, что банк запустил традиционный love season, который в 2025 году даст возможность на День Валентина дарить цветы с кешбэком 15% и получить персональные предложения от банка и компаний-партнеров.

Кешбэк будет распространяться на всех клиентов банка при условии активации предложения в разделе "Привет" в приложении "Приват24" при оплате картами заказов цветов как онлайн, так и в обычных торговых точках. Максимальный размер кешбэка — 500 грн.

Персональные скидки на День влюбленных

Также 14 февраля все клиенты ПриватБанка получат особые персональные предложения в виде кешбэка в 10% на любые покупки с оплатой картами и "конвертами" банка в течение этого дня в обычных магазинах и интернете.

Максимальный размер такого кешбэка так же составит 500 грн. Для этого тоже надо просто активировать акцию в разделе "Привет" в приложении.

"Также клиенты банка уже получают персональные "валентинки" — предложения скидок и кешбэков от ведущих торговых сетей и брендов электроники, смарт техники, одежды, косметики и т.д.", — добавили в банке.

Объявление ко Дню Валентина. Источник: ПриватБанк

Напомним, ранее ПриватБанк подключил к мобильному эквайрингу "Терминал" программу лояльности "Привет". Теперь покупатели могут получать персонализированные скидки при совершении покупок.

Также сообщалось, что ПриватБанк запустил новый канал связи для клиентов через RCS. Соответствующий сервис теперь доступен по всей стране для Android-устройств.