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Главная Финансы ПриватБанк начнет взимать плату за одну из услуг — детали

ПриватБанк начнет взимать плату за одну из услуг — детали

Ua en ru
Дата публикации 14 июня 2025 07:01
ПриватБанк введет комиссию за одну из услуг с 2026 года — что надо знать
Банковская карта. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов
Ключові моменти Сколько будет стоить услуга по доставке карт в ПриватБанке Как осуществить заказ карты и сроки доставки

Государственное финучреждение "ПриватБанк" начнет взимать плату за один из своих бесплатных сервисов с 1 января 2026 года. Речь идет о комиссии за организацию услуги по международной доставке платежных карт для перевыпуска, а также аналогичного сервиса по Украине.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на официальную информацию ПриватБанка.

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Сколько будет стоить услуга по доставке карт в ПриватБанке

По данным банка, ожидается введение фиксированной цены за услугу отправки банковских карт по всей Украине и за границу. Согласно планам госфинучреждения, изменения должны заработать с 1 января 2026 года. Однако стоит заметить, что ранее дата введения комиссии несколько раз переносилась.

Как отмечают в банке, намерены закрепить за соответствующую услугу постоянную фиксированную оплату в 80 грн с НДС по Украине.

В то же время для организации сервиса по международной доставке перевыпущенных карт будет действовать дифференцированный тариф. Размер комиссии за такую услугу будет отличаться в каждой отдельной стране.

Таким образом, до конца 2025 года клиенты могут заказывать соответствующий сервис на бесплатной основе. Речь идет о заказе перевыпуска всех шести типов карт, учитывая заказ по Украине и за рубежом.

ПриватБанк
Тарифы в банке. Источник: ПриватБанк

Как осуществить заказ карты и сроки доставки

ПриватБанк организовывает отправку карт по всей стране и в 48 стран мира. Услугу можно заказать в случае необходимости перевыпуска старой карты в мобильном приложении "Приват24" в несколько кликов:

  • войти в меню "Все карты";
  • найти необходимую для перевыпуска карту;
  • перейти в настройки соответствующей карты;
  • найти раздел под названием "Заказать карту";
  • нажать пункт о доставке.

Получить карту можно по Украине в отделениях или почтомате Новой почты, а за пределами страны — через Новую почту или Укрпочту.

Срок доставки по Украине — на следующий день на почтовые отделения, за рубежом — от 7 до 14 дней курьером Новой почты, от 7 до 30 дней — Укрпочтой.

Ранее сообщалось, что в ПриватБанке дали советы, зачем и как пройти актуализацию данных. Это нужно сделать, даже если информация не изменилась.

Также рассказывали, что в ПриватБанке обнародовали, какие права предоставлены клиентам по обработке их персональных данных. В частности, при определенных обстоятельствах можно написать обращение к омбудсмену.

ПриватБанк банки банковские карты услуги банковские счета
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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