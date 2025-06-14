ПриватБанк введет комиссию за одну из услуг с 2026 года — что надо знать

Банковская карта. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Государственное финучреждение "ПриватБанк" начнет взимать плату за один из своих бесплатных сервисов с 1 января 2026 года. Речь идет о комиссии за организацию услуги по международной доставке платежных карт для перевыпуска, а также аналогичного сервиса по Украине.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на официальную информацию ПриватБанка.

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По данным банка, ожидается введение фиксированной цены за услугу отправки банковских карт по всей Украине и за границу. Согласно планам госфинучреждения, изменения должны заработать с 1 января 2026 года. Однако стоит заметить, что ранее дата введения комиссии несколько раз переносилась.

Как отмечают в банке, намерены закрепить за соответствующую услугу постоянную фиксированную оплату в 80 грн с НДС по Украине.

В то же время для организации сервиса по международной доставке перевыпущенных карт будет действовать дифференцированный тариф. Размер комиссии за такую услугу будет отличаться в каждой отдельной стране.

Таким образом, до конца 2025 года клиенты могут заказывать соответствующий сервис на бесплатной основе. Речь идет о заказе перевыпуска всех шести типов карт, учитывая заказ по Украине и за рубежом.

Тарифы в банке. Источник: ПриватБанк

Как осуществить заказ карты и сроки доставки

ПриватБанк организовывает отправку карт по всей стране и в 48 стран мира. Услугу можно заказать в случае необходимости перевыпуска старой карты в мобильном приложении "Приват24" в несколько кликов:

войти в меню "Все карты";

найти необходимую для перевыпуска карту;

перейти в настройки соответствующей карты;

найти раздел под названием "Заказать карту";

нажать пункт о доставке.

Получить карту можно по Украине в отделениях или почтомате Новой почты, а за пределами страны — через Новую почту или Укрпочту.

Срок доставки по Украине — на следующий день на почтовые отделения, за рубежом — от 7 до 14 дней курьером Новой почты, от 7 до 30 дней — Укрпочтой.

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