Персональні дані у ПриватБанку — в яких випадках можна звернутись до омбудсмена

Банківське відділення у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У держфінустанові "ПриватБанк" розповіли, які права мають клієнти щодо наданих для обробки персональних даних. Також повідомили, за яких обставин громадяни можуть подати скаргу до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Про це йдеться на офіційному порталі банку.

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Правила обробки персональних даних у ПриватБанку

Як зазначили у фінустанові, обробка персональних даних банком може вважатися законною, якщо, зокрема, відбувається за підстави укладення та виконання договору, або іншого правочину.

Метою може бути надання фінансових та банківських послуг, виконання вимог законодавства про фінмоніторинг, відеоверифікація клієнтів банку, блокування нелегітимних транзакцій, судовий захист інтересів банку, врегулювання кредитної заборгованості.

Передача даних третім особам можлива у разі виконання офіційних вимог держорганів, судового рішення, для захисту ПриватБанку від скарг, у разі запиту третіх осіб у питаннях спадкування, сприяння попередженню та розслідуванню незаконних діянь (зокрема, шахрайства).

Які права мають клієнти у питанні надання даних

Права клієнтів щодо захисту персональних даних регулює стаття восьма закону "Про захист персональних даних". Зокрема, згідно з нею громадяни мають право:

знати про джерела збирання своїх персональних даних чи мету обробки;

отримувати відомості про умови надання доступу до даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким можуть бути передані дані;

вдаватися до правового захисту, якщо було порушене законодавство про захист даних;

подавати застереження на обмеження права на обробку своїх даних під час надання згоди;

відкликати власну згоду на обробку даних;

бути ознайомленими з механізмом автоматичної обробки персональних даних;

право на захист від автоматизованого рішення, що несе правові наслідки.

на доступ до власних даних.

У банку зауважують, що в разі, якщо клієнт незадоволений тим, як відбувається обробка даних, то може подати скаргу до контролюючого органу — Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Для написання скарги можна скористатися офіційним сайтом омбудсмена.

Раніше ми писали, що в ПриватБанку дали поради для захисту банківських карток від шахрайських списань. Завдяки таким рекомендаціям громадяни зможуть здійснювати безпечні розрахунки.

Також повідомлялося про те, що майже до кінця вересня у клієнтів ПриватБанку є можливість отримувати кешбек за грошові перекази. За цією акцією можна щомісяця отримувати до 5 тис. грн.