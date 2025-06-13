Заборона на операції за картками у ПриватБанку — кому загрожує

Мобільний застосунок. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Державний "ПриватБанк" дав рекомендації, як громадянам пройти процедуру актуалізації даних. Це необхідно зробити, навіть якщо інформація не змінилась, інакше клієнти не зможуть здійснювати жодних операцій за картками та рахунками.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на інформацію держбанку.

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Навіщо необхідна актуалізація даних у ПриватБанку

За даними фінустанови, клієнти мають оновити дані для можливості подальшого обслуговування рахунків.

Банк діє в рамках закону щодо запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних протиправним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення. Процедура актуалізації запроваджена в усіх банках країни. Фінустанови мають вживати заходи з контролю достовірності документів та інформації про клієнтів.

"Період оновлення даних для кожного клієнта визначається індивідуально за сукупністю факторів, визначених постановою НБУ № 65 від 20.05.2020, але не рідше ніж раз на п’ять років", — йдеться у поясненні банку.

У банку наголосили, що всім, кому надійде повідомлення у застосунку "Приват24", необхідно буде пройти відповідну процедуру.

Застосунок. Джерело: ПриватБанк

При цьому це потрібно, навіть якщо ідентифікаційна інформація не змінилася, адже банку необхідне документальне підтвердження чинності. Якщо не оновити дані в анкеті-опитувальнику, здійснення операцій за картками та рахунками стане неможливим.

Як внести персональну інформацію у застосунку "Приват24"

У ПриватБанку навели інструкцію, як правильно здійснити процедуру з актуалізації анкетних даних. Для цього потрібно у мобільному застосунку "Приват24":

обрати розділ "Актуалізувати інформацію";

вказати, чи нема зв’язків з країнами-агресорами (РФ/Білорусь);

підтвердити операцію через ПІН-код банківської картки;

внести необхідні персональні дані;

додати документ (зокрема в "Дії" чи обравши зі списку);

зробити фото документа, якщо процедура не відбувалась через "Дію";

внести інформацію про адресу реєстрації та фактичне місце проживання;

додати інформацію щодо свого соціального статусу.

Далі в застосунку виникне повідомлення зі змістом "Документи отримано на перевірку", а згодом надійде прохання підписати документи.

Раніше ми розповідали про те, що клієнтам ПриватБанку дали рекомендації щодо захисту банківських карток. Це дасть змогу робити безпечні розрахунки без загроз з боку шахраїв.

Також повідомлялося, що в ПриватБанку розповіли, як зберегти дані на телефоні та фінансовий номер від шахраїв. Клієнти можуть скористатися дієвими рекомендаціями.