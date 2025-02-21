ПриватБанк начнет взимать 80 грн за одну из услуг — когда и за что

ПриватБанк начнет взимать 80 грн — что и когда станет платным
Государственный "ПриватБанк" предупредил об установлении фиксированной цены в 80 грн на одну из своих бесплатных услуг. По планам финучреждения, изменения ожидаются с 1 января 2026 года.
Об этом говорится на официальном портале ПриватБанка.
Какая услуга станет платной в ПриватБанке
Как отмечается на сайте, начиная с 1 января 2026 года, ПриватБанк установит фиксированную оплату в 80 грн с НДС за отправку банковских карт по всей Украине.
Введут дифференцированный тариф за организацию услуги по международной доставке перевыпущенных карт. Комиссия за такой сервис со следующего года будет отличаться в зависимости от страны.
То есть весь 2025 год финучреждение будет предоставлять соответствующую услугу на бесплатной основе. Сейчас доступны все шесть карт всех типов, учитывая все заказы карт по Украине и за границу.
Как заказать доставку карты
Сейчас соответствующий сервис бесплатной отправки банковских карт с доставкой доступен по всей Украине и в 48 странах мира.
Клиенты могут воспользоваться доставкой карт:
- в случае осуществления перевыпуска действующей карты;
- в случае открытия новой цифровой карты в приложении "Приват24".
Украинцам можно заказывать новые карты ПриватБанка или перевыпускать старые в "Приват24" в несколько кликов. А именно:
- нужно открыть меню "Все карты";
- выбрать карту, которую необходимо перевыпустить;
- перейти в настройки карты;
- выбрать пункт "Заказать карту";
- заказать доставку.
После этого граждане смогут получить карту:
- по Украине — в отделении или почтомате Новой Почты;
- за рубежом — через Новую Почту/Укрпочту.
Срок доставки в Украине — на следующий день в отделение почты, за рубежом курьером "Новой почты" — от 7 до 14 дней, "Укрпочтой" — от 7 до 30 дней.
Напомним, некоторые клиенты ПриватБанка ранее сообщали о трудностях с выпуском новых карт. Зато в финучреждении не видят проблемы пользоваться старыми картами, срок действия которых во время режима военного положения продлили.
Также ранее ПриватБанк объяснил, почему требуют предоставить согласие на использование цифровой собственноручной подписи и обновление анкетных данных. С таким вопросом обращаются клиенты.
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