ПриватБанк начнет взимать 80 грн за одну из услуг — когда и за что

Отделение ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Государственный "ПриватБанк" предупредил об установлении фиксированной цены в 80 грн на одну из своих бесплатных услуг. По планам финучреждения, изменения ожидаются с 1 января 2026 года.

Об этом говорится на официальном портале ПриватБанка.

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Как отмечается на сайте, начиная с 1 января 2026 года, ПриватБанк установит фиксированную оплату в 80 грн с НДС за отправку банковских карт по всей Украине.

Введут дифференцированный тариф за организацию услуги по международной доставке перевыпущенных карт. Комиссия за такой сервис со следующего года будет отличаться в зависимости от страны.

То есть весь 2025 год финучреждение будет предоставлять соответствующую услугу на бесплатной основе. Сейчас доступны все шесть карт всех типов, учитывая все заказы карт по Украине и за границу.

Тарифы за доставку. Источник: сайт ПриватБанка

Как заказать доставку карты

Сейчас соответствующий сервис бесплатной отправки банковских карт с доставкой доступен по всей Украине и в 48 странах мира.

Клиенты могут воспользоваться доставкой карт:

в случае осуществления перевыпуска действующей карты;

в случае открытия новой цифровой карты в приложении "Приват24".

Украинцам можно заказывать новые карты ПриватБанка или перевыпускать старые в "Приват24" в несколько кликов. А именно:

нужно открыть меню "Все карты";

выбрать карту, которую необходимо перевыпустить;

перейти в настройки карты;

выбрать пункт "Заказать карту";

заказать доставку.

После этого граждане смогут получить карту:

по Украине — в отделении или почтомате Новой Почты;

за рубежом — через Новую Почту/Укрпочту.

Срок доставки в Украине — на следующий день в отделение почты, за рубежом курьером "Новой почты" — от 7 до 14 дней, "Укрпочтой" — от 7 до 30 дней.

Напомним, некоторые клиенты ПриватБанка ранее сообщали о трудностях с выпуском новых карт. Зато в финучреждении не видят проблемы пользоваться старыми картами, срок действия которых во время режима военного положения продлили.

Также ранее ПриватБанк объяснил, почему требуют предоставить согласие на использование цифровой собственноручной подписи и обновление анкетных данных. С таким вопросом обращаются клиенты.