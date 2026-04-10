Угроза потери денег в ПриватБанке: что нужно знать об операциях в банкоматах

В государственном "ПриватБанке" можно недополучить средства во время операций в банкоматах, а также в некоторых случаях невозможно доказать потерю. Украинцам дали советы, как снимать наличные во избежание такого развития событий.

Ситуация с невыдачей средств банкоматом ПриватБанка

Как отмечается в одном из сообщений, клиент недосчитался определенной суммы средств и не смог доказать потерю. По его словам, однажды во время снятия наличных в банкомате он получил на 500 грн меньше, чем заказывал. Среди купюр по 1 000 грн была одна на 500 грн.

Мужчина несколько раз обращался в банк с целью получения невыданной суммы средств, однако ему каждый раз сообщали об отсутствии оснований. Отмечается, что во время инкассации лишних сумм не обнаружили.

Гражданин рассказал, что единственным доказательством являются видеокамеры, однако в банке не стали проверять записи.

Клиент отметил, что получает официальные доходы, имеет оформленный кредит в этом банке и ему нет повода вводить в заблуждение, однако в итоге в этой ситуации остался крайним.

"24.03.2026 снимал деньги в банкомате. Получил на 500 грн меньше, чем заказывал — среди купюр по 1000 грн была одна на 500 грн. Дважды создавал заявку — оба раза мне ответили, что "не нашли подтверждения ошибки" — фактически сделали меня лжецом. Я дважды пересчитывал деньги не отходя от банкомата — это должно быть видно на камере. Но они о записи вообще ничего не сказали. При этом я имею достаточно неплохой уровень белых доходов, имею карты Голд и Платинум данного банка, имею кредит на авто, поэтому мне не имеет смысла пытаться "кинуть" банк на какие-то 500 грн...", — говорится в сообщении.

Что надо знать об операциях в банкоматах

На портале пользователи допустили, что проблемой могло стать внесение в устройство купюры в 500 грн вместо 1 000. В таком случае доказать противоправность невозможно. В основном записи с видеокамер используют в случаях, если карту украли и сняли с нее деньги.

Учитывая это, клиентам рекомендуют обращаться в банковскую кассу в случае необходимости снятия наличных с карты во избежание негативного развития событий.

По данным банка, граждане сами могут снизить риск потери денег в банкоматах. Для этого надо пользоваться такими правилами:

необходимо избегать снятия средств в незнакомых банкоматах;

осуществлять операции надежнее в банкоматах банка, выпустившего карту;

лучше выбрать банкомат в помещении отделения банка, а не на улице;

не снимать крупные суммы за один раз.

В случае невыдачи средств банкоматом нужно подать заявление для возврата, добавив следующие сведения:

паспорт владельца банковской карты, с которой банкомат не выдал средства;

чек или квитанцию с прибора, который дал сбой (если есть);

информацию о банкомате (адрес, номер).

Как правило, инкассация банкоматов происходит минимум раз в неделю. В случае обнаружения лишних сумм, клиенту вернут средства до двух недель. Однако, если средства были с карты другого банка, то на возврат может уйти от 45 до 120 дней.

