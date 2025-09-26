Видео
Главная Финансы Денежные переводы в ПриватБанке — как получить бонус 25 тыс. грн

Денежные переводы в ПриватБанке — как получить бонус 25 тыс. грн

Ua ru
Дата публикации 26 сентября 2025 07:01
ПриватБанк предоставит за некоторые переводы кэшбэк до 25 тыс. грн — как получить
Банковская карта и смартфон. Фото: Новини.LIVE

В Украине клиенты государственного финучреждения "ПриватБанк" смогут получать бонусы за международные карточные переводы на карты Visa. В рамках акции предусматривается предоставление различных сумм кэшбэков, максимально — 25 тыс. грн.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы финучреждения.

Читайте также:

Подробнее о кэшбэках за международные переводы в ПриватБанке

Как рассказали в финучреждении, ПриватБанк совместно с Visa реализуют кэшбэк-программу для украинских граждан за отправку или получение международных карточных переводов.

Присоединиться к программе можно автоматически:

  1. Получая международные переводы на приватбанковскую карту через мобильное приложение "Приват24".
  2. Осуществляя переводы с валютной карты на международные карты Visa.

Минимальная сумма для таких операций должна составлять 50 долларов. Чем больше переводов, тем больше возможности получить кэшбэк. Предполагается, что две тысячи клиентов по кэшбэк-программе смогут получить бонусы.

"Каждый международный перевод увеличивает шансы на получение кэшбэка. Максимальная сумма кэшбэка не ограничена, что позволяет получать вознаграждения на каждом этапе программы: почти 2000 клиентов получат кэшбэк от 250 до 25 000 гривен", — объясняют в банке.

Будет действовать соответствующая программа по предоставлению кэшбэков до 25 марта 2026 года.

Как осуществлять переводы и какие действуют тарифы

Клиенты ПриватБанка могут получать или отправлять переводы на зарубежные карты Visa в мобильном приложении или веб-версии "Приват24". Допускаются переводы с валютных карт банка в долларах или евро.

Чтобы осуществить перевод с карты на карту через "Приват24", необходимо:

  • выбрать в меню "Перевести";
  • заполнить все поля и нажать "Продолжить";
  • подтвердить перевод, нажав кнопку "Оплатить".

Средства должны поступить на счет получателя автоматически.

В банке напомнили, что до 31 января 2026 года в "Приват24" можно осуществлять международные карточные переводы по сниженным тарифам:

  • 1% от суммы перевода с карт зарубежных банков на карты ПриватБанка;
  • 1% от суммы перевода (не менее 50 грн) для переводов с карт ПриватБанка на зарубежные карты.

Ранее сообщалось об изменениях в финоперациях для клиентов ПриватБанка. Ожидается ускорение международных SWIFT-переводов.

Также мы писали о возможности смены поставщика природного газа в "Приват24". Клиенты могут дистанционно подать заявку новой компании.

ПриватБанк деньги банки денежные переводы кэшбэк
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
