ПриватБанк избрал своим руководителем шведского банкира

Отделение ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Новым руководителем государственного учреждения "ПриватБанк" стал шведский топ-банкир Микаэль Беркнерт. Такое решение принял наблюдательный совет банка.

Об этом информирует пресс-служба ПриватБанка.

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"ПриватБанк избрал председателем правления Микаэля Беркнерта, который заменит на посту Герхарда Беша", — говорится в сообщении.

Соответствующее решение завершило конкурсный отбор на международном уровне, в котором принимали участие высококвалифицированные кандидаты как из Украины, так и из-за границы.

Микаэль Беркнерт. Источник: ПриватБанк

В пресс-службе отметили, что избрание Беркнерта продемонстрировало эффективность корпоративного управления банка и способность Украины даже на фоне войны привлекать лучших специалистов финсектора. Соответствующий шаг подчеркивает последовательность Украины в вопросе интеграции с Евросоюзом и прогресс в соответствующем направлении.

Что касается нового руководителя, то Микаэль Беркнерт имеет более 25 лет опыта работы в финсекторе и на лидерских позициях, что подтверждает его уникальную экспертизу для управления крупнейшим госбанком Украины. Ранее он занимал должность руководителя направления банковского бизнеса Swedbank, где успешно внедрял инициативы по стратегическому планированию и цифровому банкингу. Он также известен на международном уровне как эксперт банковского сектора и является советником высшего руководства разных мировых финучреждений по стратегическим вопросам.

До работы в Swedbank был главой Совета директоров в Bankgirot (Швеция), руководителем направления международных транзакций в Банке SEB (Эстония), членом Совета директоров компании Nasdaq (Швеция).

"В ПриватБанке господин Беркнерт сосредоточится на развитии клиентоцентрической модели бизнеса, ускорении цифровых инициатив и подготовке банка к будущим вызовам, благодаря чему банк будет оставаться надежным партнером, которому доверяют более 18 миллионов клиентов", — добавили в пресс-службе.

Что еще стоит знать

Напомним, в ПриватБанке ранее рассказали клиентам, кто подпадет под лимит, введенный Национальным банком Украины (НБУ) с 1 октября 2024 года. Часть украинцев не сможет совершать переводы из-за ограничений на p2p-переводы.

Также мы писали, что находящийся за рубежом клиент государственного "ПриватБанка" столкнулся с проблемой невыдачи денег из банкомата. Он обратился к операторам с просьбой вернуть деньги, однако там затягивают соответствующую процедуру.