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Клієнтові ПриватБанку видадуть 1 тис. євро лише через 120 днів — що трапилось

9 жовтня 2024 07:01
Ксенія Симонова - Редактор
ПриватБанк поверне клієнтові 1 тис. євро через чотири місяці — причини
Банківська картка. Фото: УНІАН
Ксенія Симонова - Редактор

Клієнт державного "ПриватБанку", який перебуває за кордоном, зіткнувся з проблемою невидачі грошей з банкомату. Він звернувся до операторів із проханням повернути кошти, однак там затягують відповідну процедуру.

Про це йдеться в одній зі скарг на порталі "Мінфін".

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Так, чоловік написав скаргу на дії працівників фінустанови за дезінформацію з термінами повернення та ігнорування його проблеми.

"08.08.2024 під час тимчасового перебування за кордоном, мною було проведено спробу зняття особистих коштів з валютної картки ****5998 в сумі 1 000 євро. Кошти не були видані банкоматом, але списані з рахунку вся сума та комісія за зняття коштів. Відразу зателефонував на гарячу лінію Приватбанк та створено заявку 3102316 від 08.08.2024 на повернення коштів та оператором було повідомлено, що кошти будуть повернуті протягом 11 днів", — зазначив він.

Проте після завершення цього терміну кошти так і не повернули. Так повторювалося кілька разів: він звертався до банку, де йому щоразу називали нову дату повернення грошей — просили почекати 11, 15, 45, 120 днів.

Обурений чоловік подав скаргу на ПриватБанк до Національного банку України з метою повернення коштів. Після цього ПриватБанк заблокував йому можливість телефонувати на гарячу лінію банку.

"При дзвінках з іншого номеру телефону оператори повідомляли, що жодних обмежень з боку банку до мого облікового запису немає та після численних звернень (понад 5 звернень з іншого номеру телефону та 4-годинного спілкування з 5-ма операторами в чаті онлайн-допомоги) можливість здійснювати дзвінки на гарячу лінію відновили. Розглядаю цей факт як спробу помсти працівників ПриватБанку за подану скаргу до НБУ", — написав він.

28 серпня від банку, якому належить банкомат, де була спроба зняття коштів, надійшла офіційна відповідь, що надлишкові кошти в сумі 1 тис. євро були вилучені з банкомату, інформації від жодного банку на повернення коштів не надходило і ця сума була повернена в міжнародну платіжну систему.

"До сьогоднішнього дня (07.10.2024 — 61-й день від дня коли кошти було знято з рахунку), ні кошти які я намагався зняти в банкоматі, ні комісія банку за невиконану операцію, ні дій Приватбанку щодо врегулювання цієї ситуації — нічого немає. Чомусь комісію за невиконанні послуги Приватбанк стягує миттєво, а повертати мої особисті гроші — не хоче. Прошу та вимагаю негайно повернути мої кошти!" — йдеться у скарзі.

Відповідь ПриватБанку

У ПриватБанку на порталі пояснили, що процедура регламентована не банком, а Міжнародною Платіжною Системою (IPS). У такому випадку терміни надаються сторонам для можливості підготовки документації та надсилання претензії, а також відповіді на неї.

"Зі свого боку ми підготували запит і відправили його на розгляд. Ми, як банк-емітент Вашої картки (банк, що випустив картку) виступаємо в ролі заявника і докладаємо максимум зусиль для того, щоб оскаржити транзакцію і виграти справу", — повідомили представники банку.

Також додали: у разі виникнення труднощів під час звернення на гарячу лінію можна звертатись до банку:

  • у мобільному застосунку "Приват24";
  • на офіційному сайті банку за посиланням.

Що ще варто знати

Нагадаємо, клієнт ПриватБанку подав до суду через блокування рахунків внаслідок продажу активів на криптовалютній біржі Binance. Відомо, на чиєму боці у таких випадках закон.

Раніше ми писали, що клієнти ПриватБанку скаржаться на шахрайські операції з їхніми рахунками. Одній із постраждалих зателефонували з банку та повідомили про заборгованість у розмірі 59 059 гривень. Як з'ясувалося, з її кредитної картки незаконно зняли 47 300 гривень двома транзакціями.

ПриватБанк банки біженці банківські карти фінанси банківські рахунки

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