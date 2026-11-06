Мужчина заходит в приложение ПриватБанк. Фото: Новини.LIVE

В ночь на 7 ноября клиенты ПриватБанка временно не смогут расплачиваться картами, переводить деньги и снимать наличные через банкоматы. Банк проведет плановые технические работы, во время которых приостановит работу основных платежных сервисов. Ограничения будут действовать более шести часов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ПриватБанк.

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Когда ПриватБанк приостановит работу сервисов

Плановые технические работы начнутся 7 ноября в 00:05 и продлятся до 06:30. В этот период банк временно приостановит проведение всех платежей и операций с картами.

Ограничения также коснутся инфраструктуры для безналичных расчетов. В частности, клиентам будут недоступны:

операции с платежными картами;

все платежи;

банкоматы;

терминалы самообслуживания;

POS-терминалы для оплаты покупок в магазинах.

В ПриватБанке пояснили, что обновление систем необходимо для дальнейшей стабильной работы сервисов, повышения их скорости и предотвращения возможных сбоев.

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Что следует сделать клиентам ПриватБанка

В связи с временной приостановкой операций клиентам рекомендуется заранее позаботиться о платежах и переводах, запланированных на ночь. Если необходимо снять наличные или рассчитаться картой, лучше сделать это до начала технических работ.

После 06:30 7 ноября сервисы должны возобновить работу. Поэтому платежи, переводы и другие банковские операции можно будет провести после завершения планового обновления систем.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что ПриватБанк может заблокировать перевод на 10 000 грн. Финансовое учреждение проверяет операции клиентов в рамках финансового мониторинга, поэтому даже обычный перевод может привлечь внимание банка. В таких случаях для восстановления доступа к счету могут потребоваться документы о происхождении средств.

Также Новини.LIVE рассказывали, что ПриватБанк изменил условия обслуживания премиальных карт Visa. Для бесплатного доступа к отдельным сервисам клиентам необходимо выполнять установленные требования по ежемесячным расходам. Если не набрать необходимую сумму, некоторые услуги могут стать платными.