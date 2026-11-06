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Головна Фінанси ПриватБанк вимкне банкомати та термінали: коли почнуться обмеження

ПриватБанк вимкне банкомати та термінали: коли почнуться обмеження

Ua ru
6 листопада 2026 17:10
ПриватБанк оновлює системи 7 листопада: які послуги не працюватимуть Новини.LIVE
Чоловік заходить в застосунок ПриватБанк. Фото: Новини.LIVE

У ніч на 7 листопада клієнти ПриватБанку тимчасово не зможуть розраховуватися картками, переказувати гроші та знімати готівку через банкомати. Банк проведе планові технічні роботи, під час яких призупинить роботу основних платіжних сервісів. Обмеження діятимуть понад шість годин.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на ПриватБанк.

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Коли ПриватБанк призупинить роботу сервісів

Планові технічні роботи розпочнуться 7 листопада о 00:05 і триватимуть до 06:30. У цей проміжок банк тимчасово призупинить проведення всіх платежів та операцій із картками.

Обмеження також торкнуться інфраструктури для безготівкових розрахунків. Зокрема, клієнтам будуть недоступні:

  • операції з платіжними картками;
  • усі платежі;
  • банкомати;
  • термінали самообслуговування;
  • POS-термінали для оплати покупок у магазинах.

У ПриватБанку пояснили, що оновлення систем необхідне для подальшої стабільної роботи сервісів, підвищення їхньої швидкості та запобігання можливим збоям.

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Що варто зробити клієнтам ПриватБанку

Через тимчасове призупинення операцій клієнтам радять заздалегідь подбати про платежі та перекази, які планували на ніч. Якщо потрібно зняти готівку або розрахуватися карткою, краще зробити це до початку технічних робіт.

Після 06:30 7 листопада сервіси мають відновити роботу. Тому платежі, перекази та інші банківські операції можна буде провести після завершення планового оновлення систем.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що ПриватБанк може заблокувати переказ на 10 000 грн. Фінансова установа перевіряє операції клієнтів у межах фінансового моніторингу, тому навіть звичайний переказ може привернути увагу банку. У таких випадках для відновлення доступу до рахунку можуть знадобитися документи про походження коштів.

Також Новини.LIVE повідомляли, що ПриватБанк змінив умови обслуговування преміальних карток Visa. Для безплатного доступу до окремих сервісів клієнтам потрібно виконувати встановлені вимоги щодо щомісячних витрат. Якщо не набрати необхідну суму, деякі послуги можуть стати платними.

ПриватБанк гроші банківські карти фінанси платежі
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка

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